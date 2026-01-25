결혼 한 달 만에 위기? '러브캐처' 김지연, 정철원과 갈등 폭로

사진 = 김지연 SNS 계정

‘러브캐처’ 출연자 김지연이 남편인 야구선수 정철원과의 갈등을 공개하며 양육권 소송 가능성을 암시했다.

김지연은 지난 24일 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하던 중 남편 정철원과의 갈등 상황을 구체적으로 언급했다. 한 팬이 “그동안 참았던 이유는 아이 때문이냐”고 묻자, 김지연은 “이번에도 참으려 했지만 가출 후 일방적으로 양육권을 갖겠다고 소송을 걸어 이제는 참으면 안 되겠더라”며 “처음이자 마지막으로 이겨보겠다”고 밝혔다.

그는 독박육아와 생활비 문제를 언급하며 “작년 연봉 중 3000만 원 넘게 본인에게 사용했고, 저는 용돈 없이 제 수입을 모두 생활비로 썼다”며 “12월부터 2월까지는 제 수입 100%로 생활했다”고 주장했다.

육아와 집안일, 자신의 일을 혼자 감당해야 했던 상황도 공개하며 정철원의 무관심한 태도를 지적했다. 김지연은 “신생아 때부터 퇴근하면 남편은 폰만 하다 자거나 PC방에 갔다”며 “제가 예민해서 그런 줄 알았는데 지금 생각해보면 다 맞는 말이었다”고 회상했다.

결혼 준비 기간 중 정철원이 팬들에게 DM을 보냈다는 외도 정황도 언급됐다. 김지연은 “대충 알고 있는데 제보해달라. 이미 증거는 충분히 확보했지만 더 많을수록 좋다”고 밝혔다.

한편, 김지연은 Mnet ‘러브캐처’ 출신으로, 롯데 자이언츠 정철원과의 사이에서 2024년 아들을 출산했으며, 지난해 12월 14일 결혼식을 올린 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

