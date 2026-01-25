김민재 뮌헨 100번째 경기, 아우크스부르전서 1-2 패배…황희찬의 울버햄튼, 맨시티전 0-2 완패

사진=AP/뉴시스

김민재가 바이에른 뮌헨에서 100경기를 맞이했다. 하지만 웃지 못했다. 약팀에게 발목을 잡혀 시즌 첫 패배를 맛봤다.

뮌헨은 25일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 끝난 2025~2026 분데스리가 19라운드 홈 경기에서 아우크스부르크에 1-2로 역전패를 당했다. 올 시즌 첫 패배다. 뮌헨은 이날 전까지 승점 50, 골 득실 +57로 역대 최고 성적을 써내려가고 있었다. 무패행진도 끊겼다. 지난해 3월 보훔전 패배(2-3) 이후 처음이다.

시작은 좋았다. 전반 23분 마이클 올리세의 코너킥을 이토 히로키가 헤더로 처리하며 선제골을 넣었다. 이후 잠잠했다. 추가골을 집어넣지 못했다. 그 사이 아우크스부르크는 기어를 올렸다. 후반 30분 아르투르 차베스의 동점골, 26분 한노아 마셍고의 결승골로 승부를 뒤집었다.

김민재도 아쉬움을 삼켰다. 뮌헨 공식전 100번째 경기였다. 선발 출전해 85분을 뛰었으나, 아우크스부르크를 막지 못했다. 후반 40분 펠리페 차베스와 교체되며 그라운드를 떠났다.

사진=AP/뉴시스

잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰는 황희찬도 웃지 못했다. 울버햄튼은 이날 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 EPL 23라운드 원정 경기에서 맨시티에 0-2로 완패했다. 4경기 무패(1승 3무) 기록도 끊겼다. 황희찬은 최전방 공격수로 선발 출전했지만, 공격포인트를 기록하지 못했다. 후반 26분 톨루 아로코다레와 교체됐다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]