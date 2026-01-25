3년 만의 트로피 보인다… 김시우, 아메리칸 익스프레스 3R 단독 선두 질주

김시우가 PGA 투어 아메리칸 익스프레스에 출전해 힘차게 티샷하고 있다. 사진=AP/뉴시스

짜릿한 우승의 추억이 깃든 그 장소에서, 또 하나의 트로피를 노려본다.

김시우는 25일 미국 캘리포니아주 라킨타 컨트리클럽(파72·7천60야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 아메리칸 익스프레스(총상금 920만달러·약 134억원) 3라운드에서 버디 7개를 몰아치는 동안 보기는 1개로 제어해 6언더파 66타를 적어냈다.

중간합계 22언더파 194타를 마크한 김시우는 리더보드 최상단에 우뚝 섰다. 2라운드까지 공동 3위에 자리해 우승 경쟁에 뛰어든 그는 이날 보여준 약진과 함께 강력한 우승후보로 부상했다.

치열한 경쟁을 뚫었다. 공동 2위에서 김시우를 쫓는 이들의 이름만 봐도 알 수 있다. 세계랭킹 1위에 빛나는 최강자 스코티 셰플러와 ‘골프 천재’로 불리는 블레이즈 브라운이 김시우의 뒤에 자리했다.

PGA 투어 통산 5번째 우승을 바라본다. 김시우는 2013년 투어 데뷔를 알렸고, 2016년 윈덤 챔피언십에서 생애 첫 승을 신고했다. 이어 2017년 플레이어스 챔피언십, 2021년 아메리칸 익스프레스, 2023년 소니 오픈에서 트로피를 추가했다.

최근 깊어진 우승 갈증을 해소할 절호의 찬스다. 2026시즌 개막전이었던 지난주 소니오픈에서 공동 11위의 나쁘지 않은 성적으로 출발한 김시우는 이날 시즌 첫 톱10을 넘어 우승까지 바라본다. 이대로 3년 만의 승전보를 전한다면, 최경주(8승)를 잇는 한국 남자선수 2번째 PGA 통산 5승이라는 뜻깊은 기록도 써낼 수 있다.

김시우가 지난 19일 열린 PGA 투어 소니오픈에서 퍼트를 마치고 홀아웃하고 있다. 사진=AP/뉴시스

아메리칸 익스프레스는 니클라우스 토너먼트코스와 피트다이 스타디움코스, 라킨타 컨트리클럽을 돌며 1~3라운드를 치른 뒤 상위 65위에 오른 선수들만 피트다이 스타디움코스에서 마지막 라운드를 펼쳐 우승자를 가린다. 김시우는 전날(24일) 2라운드에서 보기 없이 이글 1개, 버디 5개를 쓸어 담았던 피트다이 스타디움코스에서 선두 수성에 도전한다.

이날 경기력도 깔끔했다. 첫 홀이었던 10번 홀(파4)부터 버디로 출발했다. 이어 전반에만 2개의 버디를 추가했다. 후반에는 2번 홀(파4) 버디 이후 3번 홀(파3)에서 이번 대회 첫 보기를 범했지만, 흔들리지 않았다. 이어진 4~6번 홀에서 3연속 버디를 낚아채는 묵직한 뒷심으로 단독 선두 도약을 빚어냈다. 특히 4번, 6번 홀에서 모두 10m 이상 장거리 퍼트를 떨구며 완벽한 쇼트게임 감각을 펼쳐 보였다.

한편, 공동 4위권에 위치한 에릭 콜, 윈덤 클라크(이상 20언더파 196타) 등도 막판 우승 레이스에 참전한다. 탐 호지와 맷 매카티, 앤드루 퍼트넘(이상 미국)이 19언더파 197타로 공동 6위다.

또다른 한국 골프 스타 김성현은 2라운드까지 공동 4위로 선전하다가 이날 2오버파 74타로 부진했다. 중간합계 13언더파 203타로 공동 37위로 미끄러졌다. 김주형은 이날 6언더파 66타로 반등해 순위를 48계단 끌어올려 공동 50위(12언더파 204타)에 올랐다. 데뷔 시즌을 보내고 있는 이승택은 공동 120위(6언더파 210타)로 컷 탈락했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]