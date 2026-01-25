‘국대 출신’ 엔하이픈 성훈, 밀라노 동계올림픽 성화 들고 달린다

그룹 엔하이픈(ENHYPEN) 멤버 성훈이 밀라노 동계올림픽 성화를 든다.

소속사 빌리프랩에 따르면 성훈은 내달 6일(이하 현지시간) 막을 올리는 ‘2026 밀라노 코르티나 동계올림픽’ 성화 봉송 주자로 나선다.

성훈은 '밀라노 코르티나 동계올림픽’ 공식 후원사인 삼성전자의 추천으로 참여하게 됐다. 그는 동계 스포츠와 인연이 깊다. 데뷔 전 피겨 스케이팅 국가대표 상비군으로 활약했으며, 지난해부터는 대한체육회 홍보대사를 맡아 대중과 스포츠를 연결하는 가교 역할을 하고 있다. 스포츠인으로서의 경험과 아티스트로서의 영향력을 모두 갖춘 성훈은 이번 성화 봉송을 통해 전 세계를 하나로 잇는 평화와 우정의 메시지를 전할 예정이다.

성훈은 빌리프랩을 통해 “무엇보다 이번 동계올림픽을 위해 땀 흘려온 국가대표 선수분들의 뜨거운 열정과 노력을 잘 알고 있기에 이를 응원하는 마음이 가장 크다”라며 “개인적으로도 운동할 때 올림픽에 출전하는 것이 꿈이었는데, 가수로서 그 꿈을 이룬 것 같아 기쁘고 영광”이라고 말했다.

한편 성훈이 속한 엔하이픈은 독창적인 앨범 스토리텔링과 압도적인 퍼포먼스 기량을 앞세워 글로벌 최정상 인기를 누리고 있다. 이들은 지난해 주요 음악 시상식 대상을 석권하며 'K-팝의 새로운 리더'로 도약했다. 최근 발표된 엔하이픈의 미니 7집 ‘THE SIN : VANISH’는 발매 첫주에만 207만 장 판매됐다. 이로써 엔하이픈은 팀 통산 네 번째 ‘더블 밀리언셀러’를 배출했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

