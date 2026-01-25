“모든 계절을 걸을 테니까” 이준호, 팬미팅서 팬송 ‘사계’ 첫 공개

가수 겸 배우 이준호가 팬미팅에서 신곡을 미리 공개했다.

이준호는 오는 26일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 시즌 그리팅송 ‘사계(Always)’를 발매한다.

‘사계(Always)’는 출시 이후 팬들의 뜨거운 반응을 모았던 2026 시즌 그리팅 ‘Lazy hours(레이지 아워스)’의 시간 테마를 확장해 풀어낸 곡이다. 하루하루가 쌓여 계절을 이루고, 계절이 모여 한 해가 되는 흐름 속에서 늘 곁에 함께하겠다는 메시지를 담았다.

이준호가 작사와 프로듀싱에 직접 참여해 의미를 더했다. ‘모든 계절을 걸을 테니까’라는 가사에 어떤 순간에도 팬들과 함께하겠다는 진심 어린 약속을 담아 감동을 더했다. 가사는 오직 한글로만 담백하게 채워졌다. 신곡 공개에 앞서 소속사는 “수수하고 따뜻한 감정, 그리고 사계절을 함께 건너가고자 하는 아티스트의 마음이 팬들의 일상에 다정한 온기를 더하길 기대한다”고 밝혔다.

이준호는 지난 24일부터 이틀간 개최되는 ‘2026 이준호 팬미팅 <STUNNING US(스터닝 어스)>’에서 ‘사계(Always)’ 라이브를 최초 공개했다. 오랜만에 새롭게 선보이는 음악인 만큼, 진심을 담은 메시지를 건네고자 진정성 있는 무대를 준비했다는 후문이다.

추후 직접 손글씨로 작성한 가사를 활용해 제작한 리릭비디오를 공개하고 열기를 이어갈 전망이다. 작품 활동에 이어 공연, 그리고 음악까지 다채로운 활동으로 팬들을 만나고 있는 그가 계속해서 어떤 활약을 써 내려갈지 이목이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]