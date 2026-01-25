알파드라이브원, 데뷔 2주차에 음방 3관왕 “앨리즈의 자랑 될게요“

신인 보이그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 데뷔 2주차에 음악방송 3관왕을 차지했다.

알파드라이브원(리오·준서·아르노·건우·상원·씬롱·안신·상현)은 지난 24일 방송된 MBC ‘쇼!음악중심’에서 데뷔 앨범 ‘유포리아(EUPHORIA)’의 타이틀곡 ‘프릭 알람(FREAK ALARM)’으로 1위 트로피를 거머쥐었다.

알파드라이브원은 이날 아일릿의 ‘낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE)’, 엔하이픈 ‘나이프(Knife)’를 제치고 1위를 차지했다. 지난 21일 ‘쇼! 챔피언’, 23일 ‘뮤직뱅크’에 이어 데뷔 2주 만에 거둔 음악방송 3관왕이다.

1위에 호명되자 알파드라이브원 멤버들은 “벌써 세 번째 상을 받게됐다. 정말 너무 감사드린다. 더 열심히 해서 앨리즈(팬덤명)만의 자랑스러운 아티스트가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 감격의 수상소감을 밝혔다.

지난 12일 데뷔 앨범 ‘유포리아’를 발표한 알파드라이브원은 음반 판매량 집계 사이트 써클차트가 발표한 최신 주간 차트(집계 기간: 1월 11~17일)에서 주간 리테일 앨범 차트와 다운로드 차트에서 1위에 올랐다. 또한 ‘유포리아’는 앨범 차트에서 2위를 기록했으며, 다운로드 차트에서는 타이틀곡 ‘프릭 알람’으로 1위를 차지했다.

알파드라이브원은 앞서 ‘EUPHORIA’로 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 144만 장 이상을 돌파하며 역대 K-팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 2위라는 대기록을 세웠다. 더불어 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 디지털 앨범 일간 차트 1위에 오르며 글로벌 시장에서도 두각을 나타내고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

