‘주사이모’ A씨, 1개월 만에 입 열었다 “전 국민 가십거리 됐다”

방송인 박나래 등에게 불법 의료행위를 했다는 의혹을 받고 있는 이른바 ‘주사이모’ A씨가 약 한 달 만에 침묵을 깨고 직접 입장을 밝혔다.

A씨는 23일 자신의 소셜미디어를 통해 최근 제기된 논란과 관련해 심경을 전했다. 그는 “한 매체가 주사 이모라는 자극적 키워드를 전면에 내세운 단독 기사를 보도했다”며 “사실 확인이 충분히 이뤄지지 않은 매니저 제보 내용만 들어간 기사 때문에 전 국민의 가십거리가 됐다”고 주장했다.

이어 A씨는 “사건의 진실은 수사관님들과 제가 성실히 임한 진술과 객관적인 수사 결과로만 밝혀질 사안임에도 불구하고, 일부 유튜버와 SNS 채널, 궁ㅇㅇY 등은 ‘주사이모’라는 키워드를 사용해 조회수와 관심을 유도하는 데 집중하고 있다”고 지적했다.

또한 그는 “이로 인해 사실과 다른 사생활, 가십성 내용이 왜곡된 형태로 확산했다”며 “내가 진실을 말할 수 있는 유일한 곳은 수사기관”이라고 강조했다.

A씨는 이와 함께 통신비밀보호법과 정보통신망법에 대한 챗GPT 답변을 캡처한 이미지를 공개했다. 이는 일부 언론에서 보도된 자신의 메신저 대화 기록 공개와 관련해 위법성 여부를 문제 삼기 위한 취지로 해석된다.

한편 박나래는 전 매니저에 대한 갑질 의혹과 함께, 병원이 아닌 장소에서 의사 면허가 없는 A씨로부터 약을 받거나 주사 및 링거를 맞았다는 의혹을 받고 있다.

이와 함께 그룹 샤이니의 키, 유튜버 입짧은햇님 등도 A씨로부터 진료를 받은 사실이 알려지며 논란은 연예계 전반으로 확산됐다.

불법 의료행위 의혹을 수사 중인 경찰은 지난달 31일 A씨에 대해 출국금지 조치를 내린 상태다.

