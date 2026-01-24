“적들이 천지다!”…허경환, 초조한 고군분투

허경환이 김광규, 최홍만으로부터 자리 위협을 느끼고 고군분투한다.

24일 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서는 ‘같이 놀 지니’ 편으로 최홍만의 소원을 들어주러 제주도로 떠난 멤버들의 모습이 그려진다.

비행기 지연 이슈로 후발대로 도착한 하하, 허경환, 주우재는 먼저 도착해 유재석과 단독 오프닝을 찍은 김광규의 소식을 듣게 된다. 이에 ‘고정 됐다 치고’ 단계까지 온 허경환은 유독 불안한 모습을 보인다.

하하는 “홍만이도 있다 조심해라”라면서 허경환을 긴장하게 만들고, 허경환은 “적들이 천지다!”라고 견제하면서 경계 태세를 한다.

그 가운데 주우재는 허경환이 솔깃할 이야기를 들려준다. 주우재의 놀면 뭐하니 첫 출연이 제주도였고, 그때 눈에 띄는 활약을 해서 이후 고정 멤버가 됐다는 이야기다. 기회의 땅 제주에서 경쟁을 하게 된 허경환은 “내가 여기까지 어떻게 왔는데!”라고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.

선발대와 합류한 허경환은 생각지도 못한 복병 김광규가 자신이 오기 전까지 ‘분량 귀신’ 역할을 톡톡히 했다는 소식에 조급해진다. 한껏 신난 김광규는 “경환이 제치고 원-투”라면서 재치 있게 분량을 뽑아내고, 허경환에게 조언까지 하는 여유를 보였다는 후문이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]