윤도영, 코너킥으로 선제골 쾅! 네덜란드 2부 도르드레흐트 임대 후 2경기 만에 골 맛

한국 축구의 기대주 윤도영이 네덜란드 프로축구 2부리그 FC 도르드레흐트 이적 후 2경기 만에 골 맛을 봤다.

윤도영은 24일 네덜란드 도르드레흐트의 M-스코어스 스타디움에서 끝난 2025~2026 네덜란드 2부리그 에이르스터디비시 24라운드 FC 덴보스와 홈 경기에서 선발로 출전해 전반 16분 코너킥으로 선제골을 넣었다. 윤도영의 골에 힘 입어 도르드레흐트는 3-2로 승리했다.

오른쪽 윙백으로 선발 출전했다. 전반 16분 선제골을 신고했다. 윤도영은 코너킥 상황에 키커로 나서 왼발로 크로스를 올렸다. 이 공을 상대 골키퍼의 키를 넘어 골문으로 빨려 들어갔다. 임대 이적 2경기 만에 마수걸이 골이다. 후반 32분까지 뛰다가 벤치로 물러났다.

윤도영은 지난해 3월 K리그1 대전하나시티즌에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 브라이튼으로 이적했다. 그해 7월 합류하자마자 경험을 쌓기 위해 네덜란드 에레디비시(1부) 엑셀시오르 로테르담으로 한 시즌 임대됐다. 주전 경쟁에서 밀려났다. 엑셀시오르에서 정규리그 6경기(1골)를 포함해 공식전 7경기 출전에 그쳤다. 지난 10일 도르드레흐트로 재임대됐다. 지난 18일 발베이크와 원정 경기(1-1 무)에서 도르드레흐트 데뷔전을 치렀다. 79분을 뛰며 성공적인 임대 생활의 첫 시작을 알렸다.

이날 도르드레흐트는 2-2로 맞선 후반 35분 야닉 에두아르도의 결승골로 3-2 승리했다. 최근 5경기 무승(1무 4패)에서 벗어났다. 20개 팀 중 13위(승점 28)에 자리했다.

한편, 네덜란드 1부 페예노르트에 입단한 뒤 도르드레흐트로 임대된 미드필더 배승균도 선발 출전해 후반 21분까지 뛰고 교체됐다.

