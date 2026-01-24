FC안양, 위트커피&디저트와 후원 협약 체결

사진=FC안양 제공

프로축구 K리그1 FC안양이 위트커피&디저트(이하 위트커피)와 후원 협약을 체결했다.

FC안양과 위트커피의 공식 후원 협약식이 안양종합운동장에서 진행됐다. 이날 협약식에는 FC안양 이우형 단장, 위트커피 박재훈 대표 등 양사 관계자들이 참석했다. 이번 협약을 통해 위트커피는 2026년 FC안양의 공식 후원사로 함께 한다.

안양종합운동장 인근에 위치한 위트커피는 FC안양이 소상공인과 함께하는 프로그램인 ‘바이올렛파트너’를 통해 지난해 처음 인연을 맺었다. 올해부터 후원 규모를 늘려 FC안양의 공식 후원사로 발돋움한 위트커피는 이번 협약을 통해 매 홈경기 선수단 음료 제공, 훈련시 선수단 음료 제공, 사무국 음료 이용권 등 다양한 혜택을 구단에 제공한다.

위트커피 박재훈 대표는 ““FC안양과의 인연을 바이올렛 파트너를 넘어 공식 후원사로 이어가게 되어 매우 뜻깊게 생각한다. 위트커피가 올 시즌 FC안양의 도전과 여정을 가까이에서 응원하겠다”고 소감을 밝혔다.

FC안양 이우형 단장은 “지난 시즌부터 함께해온 위트커피가 후원 규모를 확대해 공식 후원사로 참여하게 되어 더욱 든든한 마음이다. 구단을 향한 신뢰에 보답할 수 있도록 경기력과 콘텐츠, 팬 서비스 전반에서 최선을 다하겠다”고 감사를 전했다.

한편 FC안양은 지난 12일부터 태국 촌부리에서 2026시즌을 위한 1차 전지훈련을 진행 중이다.

