김연경 “송민준, 오스틴 강에 공 안 주더라”

배구 여제 김연경이 ‘스파이크 워’에서 매의 눈으로 선수들을 파악한다.

25일 방송되는 MBN 스포츠 예능 스파이크 워에서는 한일전에 출전한 팀을 가리기 위한 신붐vs기묘한 팀의 파이널 매치가 펼쳐진다. 특히 이번 파이널 매치에 한국 배구계 올타임 레전드 김연경이 함께해 기대감을 한껏 끌어올린다.

이날 방송을 통해 선수들의 경기를 지켜본 김연경은 “배구의 매력에 빠지신 것 같다”면서 선수들의 성장과 열정에 칭찬을 아끼지 않는다.

이어 양 팀 선수들을 날카롭게 분석한다. 말이 필요 없는 양 팀의 에이스 카엘과 윤성빈에 대해서는 파이널 매치에서도 자신의 역할을 톡톡히 해줄 것이라는 믿음을 드러낸다. 특히 “윤성빈 선수는 못하는 스포츠가 없는 것 같다”며 그의 플레이에 감탄한다.

김연경은 구멍 선수도 족집게처럼 집어낸다. 신붐 팀의 ‘아픈 손가락’ 오스틴 강을 보면서 “송민준 선수가 공을 잘 올려주는데, 오스틴 강 선수한테는 공을 잘 안 주더라”고 웃으면서 파이널 매치에 주전으로 선발될 수 있을지에 대한 기대와 우려를 드러낸다.

이를 본 단장 김세진은 “역시 보는 눈이 다르다”며 김연경의 매의 눈 분석에 공감하고, 이에 김연경은 “제가 배구 관련해서는 나쁘지 않아요~”라고 너스레를 떨어 웃음을 유발한다.

그리고 이날 파이널 매치를 앞두고 양 팀의 감독 신진식과 김요한의 숨 막히는 신경전도 포착됐다. 신진식 감독이 “어느 정도 준비 됐어?”라고 묻자, 김요한 감독은 “벌써부터 그렇게 전략을 파악하려고 하시면...”이라며 벽을 세운다.

또한 두 감독은 바쁜 와중에도 연습에 참여해 하루가 다르게 성장하는 모습을 보여준 선수들에 대한 고마움을 드러냈다는 후문이다. 한일전을 앞두고 펼쳐지는 신붐vs기묘한 팀의 파이널 매치는 물론 배구 황제 김연경의 활약까지, 본방송에 대한 궁금증을 높인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

