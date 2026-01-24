♥이충현 감독과 공개 열애 중인데…전종서 “‘환승연애’ 나가보고 싶다”

사진= 유튜브 채널 ‘윤쥬르’ 화면 캡처

이충현 감독과 공개 열애 중인 배우 전종서가 연애 예능 프로그램 ‘환승연애’에 출연해 보고 싶다는 뜻을 밝혀 눈길을 끌었다.

24일 유튜브 채널 ‘윤쥬르’에는 ‘종서 집 구경갔다가 강아지 4마리랑 환승연애 보고 온 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 장윤주는 전종서의 집을 찾아 함께 시간을 보내며 다양한 이야기를 나눴다.

이날 전종서는 해보고 싶은 역할이나 매력적으로 느껴지는 프로그램이 있느냐는 질문을 받자 “‘환승연애’나 ‘흑백요리사’에 나가보고 싶다”며 예상 밖의 답변을 내놨다.

이를 들은 장윤주는 이충현 감독과 5년째 공개 열애 중인 전종서에게 “너 너무 오래 만났니?”라고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 전종서는 “내 연애 대상으로 ‘환승연애’를 나가고 싶다는 게 아니다. 미친 프로 아니냐”며 프로그램에 대한 팬심을 드러냈다.

이어 장윤주는 “나는 ‘이혼숙려캠프’를 좋아한다. 약간 다른 것 같다. 나는 ‘환승연애’ 한 번도 안 봤는데 한번 보겠다”고 말했고, 전종서는 “언니가 약간 흥미가 없어야 할 것 같다. 언니가 지금 (‘환승연애’) 탑승하기에는 너무 끝나간다”고 설명했다.

이에 장윤주는 “내가 흥미를 갖지 못할 것 같냐”고 되묻다가 “그런데 솔직히 그렇게 당기진 않는다”고 솔직한 반응을 보였다.

한편 전종서는 4세 연상의 이충현 감독과 영화 ‘콜’을 통해 인연을 맺은 뒤, 2021년부터 공개 열애를 이어오고 있다.

