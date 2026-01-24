‘놀토’ 수호X찬열, 입담→받쓰 맹활약 “독특하게 주목”

그룹 엑소 멤버 수호와 찬열이 유쾌한 입담부터 받아쓰기까지 맹활약을 한다.

24일 방송되는 tvN ‘놀라운 토요일’에는 2년 6개월 만에 완전체로 돌아온 엑소의 수호와 찬열이 출연한다.

두 사람은 유쾌한 입담으로 스튜디오를 들썩이게 만든다. 먼저 수호는 놀토에 애매하게 서운한 멤버가 있다며 MC 붐을 지목한다. 붐을 향한 의외의 속마음을 공개하자 붐은 “(결혼식을) 한번 더 하겠다”는 파격적인 발언을 남겨 그 사연을 궁금케 한다.

그런가 하면 찬열은 어린 시절 연기 학원 친구였던 피오와의 인연을 소개하고, 피오는 비주얼 천재답게 연예계 엘리트 코스(?)를 밟아 온 찬열과 한없이 짠했던 자신의 소싯적 에피소드를 덧붙여 웃음을 안긴다.

이날 애피타이저 게임인 노래 이어 부르기에서는 수호의 엑소 팀과 넉살의 옳소 팀이 겨루게 되는데, 애피타이저 게임 공식 구멍(?) 신동엽이 회심의 한 방을 날릴 노래가 출제돼 분위기를 달군다. 이에 질세라 찬열 역시 멘사급(?) 암기력을 선보이며 맹활약을 예고, 각 팀은 예측 불허의 승부를 펼쳤다고 해 기대감을 치솟게 한다.

이어지는 메인 받쓰에는 그간 한입 식사권을 독점한 한해와 더불어 놀토 첫 방문 당시 정답 근접자 원샷을 받았다는 수호가 강한 자신감으로 몰입한다. 찬열은 날카로운 추리와 함께 중요한 단어도 잡아내며 존재감을 뽐낸다. 여기에 두 게스트는 붐이 “독특하게 주목을 받는다”고 감탄할 정도로 엉뚱한 매력을 발산, 분위기를 끌어올리기도.

오답 판독기 김동현과 한해, 에이스 라인 문세윤과 피오의 자존심을 건 분장 대결, 파격적인 사진들이 대거 등장해 모두를 배꼽 빠지게 만든 디저트 게임 스타의 어린 시절에도 이목이 쏠린다.

