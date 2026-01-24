쥬비스 다이어트, 26년 새해 맞이 특별 프로모션 진행

국내 최대 헬스케어 기업 쥬비스다이어트가 2026년 붉은 말의 해를 맞아 신규 등록 고객 대상 특별 프로모션을 진행한다.

개그맨 윤정수를 비롯해 미스코리아 출신 영화배우 김지연의 다이어트로 관심을 받고 있는 쥬비스는 26년 1월 등록 고객을 대상으로 최대 10회 추가 관리 혜택은 물론 당일 등록시 최대 100만 캐시 지급 혜택, 애프터 케어 1년 추가 혜택까지 최대 428만원 상당의 이벤트 혜택을 제공한다고 밝혔다.

쥬비스 다이어트 관계자는 "26년 새해에 다이어트를 시작하려는 고객님들을 위해 감량 뿐 아니라 감량 후 유지까지 고려한 맞춤형 프로그램과 다양한 혜택을 통해 건강한 다이어트를 완성할 수 있도록 지원할 계획"이라고 전했다.

프로모션과 관련한 기간 및 이벤트 대상은 쥬비스다이어트 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@segye.com

