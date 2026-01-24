키키, ‘404 (뉴 에라)’ 티저 공개…어린 시절 연출 눈길

그룹 키키(지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 다채롭고 감각적인 신곡 뮤직비디오를 예고했다.

24일 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 전날 키키 공식 SNS를 통해 미니 2집 'Delulu Pack(델룰루 팩)'의 타이틀곡 '404 (뉴 에라)' 뮤직비디오 티저를 공개했다고 밝혔다.

공개된 영상은 키키 멤버들이 어린 시절 다양한 무대에 섰던 순간들을 담은 비디오로 시작돼 눈길을 끌었다. 이어 멤버들은 연습실에서 2026년의 시작을 기념하는 케이크에 소원을 빌며 초를 불었고, 새해 소원을 비는 멤버들의 풋풋한 열정 뒤로 'What’s your new year wish?'라는 질문과 함께 다양한 무대 위 디바의 모습이 지나가 의미를 더했다.

드넓은 자연으로 카메라가 날아 들어가며 분위기가 전환됐고, 공터와 수영장에서 자유롭게 춤을 추는 멤버들과 흑백 효과가 더해진 레트로 감성의 무대, 다양한 디바의 모습을 흉내 내는 수이를 통해 키키가 그리는 다채로운 디바의 모습이 펼쳐졌다. 이어 다시 자연을 무대 삼아 뛰어가거나 춤을 추는 멤버들이 비쳐 본편에서 이어질 장면을 기대케 했다.

특히 실제 어린 시절의 모습에서 연습실로 자연스럽게 이어지는 연출은 뮤직비디오가 곧 키키의 이야기임을 더욱 생동감 있게 드러낸다. 과연 키키의 새해 소원이 어릴 적 꿈꾸던 디바의 모습과 어떤 연결을 이룰지 궁금증을 자아낸다.

키키의 신보 타이틀곡 404(뉴 에라)는 웹사이트 내 페이지를 찾을 수 없을 때 나타나는 오류 코드 '404 Not Found'에서 착안한 곡이다. 키키는 이를 '좌표 없이 존재하는 자유'로 재해석, 정해진 시스템이 아닌 어디서든 자유롭게 존재하는 '나'를 그려내며 이들의 색을 더욱 뚜렷이 각인시킬 전망이다.

키키의 델룰루 팩 발매는 오는 26일이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

