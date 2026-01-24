‘김상식 매직’ 베트남, 한국 꺾고 아시안컵 3위…김상식 감독 “우리 선수들 자랑스러워”

사진=디제이매니지먼트 제공

“자신감 있었다.”

웃음꽃이 피었다. 김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 24일사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 열린 한국과의 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23) 아시안컵 3-4위전에서 승부차기 끝에 7-6으로 승리해 3위를 차지했다.

김 감독은 “선수들이 많이 지쳐 있었는데도 정신적으로 강한 모습을 보였다”며 “끝까지 버텨 승리한 선수들을 진심으로 축하하며, 자랑스럽게 생각한다”고 미소 지었다.

김 감독은 베트남은 박항서 감독이 이끌었던 2018년 대회 준우승 이후 최고 성적인 3위를 차지했다. 수적 열세에도 이뤄낸 승리다. 이날 1골 1도움으로 맹활약한 응우옌 딘 박이 2-1로 앞선 후반 41분 다이렉트 퇴장당해 수적 열세에 놓였다. 베트남은 수비로 문을 걸어잠궜다. 결국 전후반을 2-2로 비긴 채 승부차기까지 끌고갔다. 승부차기에서도 집중력 있는 모습으로 7-6 승리를 거뒀다.

김 감독은 “딘 박이 골도 넣고, 다소 들뜬 분위기에서 실수로 퇴장까지 당해 어려운 상황을 맞았지만 선수들을 믿었다”며 “10명뿐이었지만 충분히 끝까지 버틸 수 있다는 자신감이 있었다. 우리 선수들이 한 단계 더 성장하고 발전하는 계기가 될 것”이라고 힘줘 말했다.

