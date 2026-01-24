축가까지 준비했다…디오, 김우빈♥신민아 결혼식 비하인드 공개

사진= 유튜브 채널 ‘할명수’ 화면 캡처

그룹 EXO 멤버 디오(도경수)가 배우 김우빈과 신민아의 결혼식과 관련된 비하인드를 공개했다.

23일 공개된 유튜브 채널 ‘할명수’에는 엑소의 정규 8집 ‘REVERXE’로 컴백한 수호, 찬열, 카이, 디오, 세훈이 출연한 영상이 게재됐다. 멤버들은 ‘명수상사’ 콘셉트로 박명수와 함께 토크를 나누며 새 앨범 활동에 대한 이야기를 전했다.

이날 엑소는 최근 ‘2025 멜론 뮤직 어워드’ 무대에 오르며 약 8년 만에 시상식에 참석한 소감을 전했다. 특히 디오는 시상식이 열린 날, 김우빈과 신민아의 결혼식이 같은 일정으로 진행돼 잠시 식장을 방문했다는 사실이 알려지며 관심을 모았다.

이에 대해 디오는 “스케줄 때문에 오래 머물지는 못했다”고 설명했다. 박명수는 곧바로 “그래서 축의금은 얼마 했느냐”고 질문했고, 디오는 “100만 원대였다”고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

또한 디오는 당시 결혼식에서 축가를 준비했었다는 사실도 전했다. 그는 자신의 솔로곡 ‘팝콘’을 선곡해 무대를 준비했으며, 박명수의 요청에 따라 즉석에서 노래 일부를 선보였다.

짧은 라이브였지만 디오의 부드러운 음색이 현장을 채웠고, 이를 지켜보던 멤버들과 제작진은 감탄을 드러냈다.

한편 엑소는 정규 8집 ‘REVERXE’를 발매하고 다양한 활동을 통해 팬들과의 만남을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

