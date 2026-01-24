에이티즈, 오늘(24일) 아시아·호주 투어 개막…전 세계 팬심 ‘들썩’

그룹 에이티즈. KQ엔터테인먼트 제공

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 아시아, 호주 월드 투어의 막을 올린다.

24일 소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면 에이티즈는 이날 타이베이에서 2026 월드 투어 ‘인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)’ 공연을 열고 현지 팬들과 만난다.

지난해 7월 인천 인스파이어 아레나에서 포문을 연 인 유어 판타지는 애틀랜타, 뉴욕, 볼티모어, 내슈빌, 올랜도, 시카고, 타코마, 산호세, 로스앤젤레스, 글렌데일, 알링턴, 멕시코 시티까지 북미 12개 도시를 거쳐 사이타마, 나고야, 고베까지 일본 3개 도시에서 개최돼 글로벌 팬심을 사로잡았다.

팬들의 열띤 호응에 힘입어 아시아, 호주에서도 투어 개최를 확정한 에이티즈는 독보적인 무대로 전 세계 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

에이티즈는 이번 투어를 통해 자카르타, 쿠알라룸푸르, 마카오 3개 도시에서 데뷔 이래 처음으로 콘서트를 개최한다. 또 2019년 데뷔 약 4개월 만에 개최한 첫 월드 투어 ‘더 익스페디션 투어(The Expedition Tour)’ 이후 무려 6년7개월 만에 멜버른과 시드니를 방문한다.

24일 타이베이, 31일 자카르타, 2월 22일 싱가포르, 3월 3일 멜버른, 6일 시드니, 14일 마닐라, 22일 쿠알라룸푸르, 28일 마카오, 4월 4일 방콕에서 탄탄한 라이브와 퍼포먼스, 화려한 연출이 어우러진 고퀄리티 공연을 펼칠 예정이다.

한편 에이티즈는 오는 2월6일 미니 13집 ‘골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)’를 발매한다. 타이틀곡은 아드레날린(Adrenaline)이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

