김대호, 혼삿길 열리나…“제사 축소에 김치도 사 먹어”

방송인 김대호가 달라진 집안 풍습을 밝혔다.

지난 23일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 사촌들을 위해 특별한 여행을 준비한 김대호의 일상이 펼쳐졌다.

이날 김대호와 사촌들은 대가족 명절 편 이후 따라붙은 제사 관련 반응에 대해 언급했다.

사촌들은 “우리 이제 제사도 안 지내는데 오해 풀어달라”, “식기세척기 다 있다고 해. 업소용으로” 등 농담을 던지며 웃음을 유발했다.

김대호는 ‘제사를 없앤 게 맞냐’는 질문에 “제사를 축소하자고 해서 가족끼리 형식적으로 간단하게 한다. 사진만 놓고 (한다). 식사만 한다”고 말했다. 이를 들은 코드쿤스트는 “누군가에게 꼭 들어주세요 느낌”이라고 반응해 폭소케했다.

이어서 김대호는 ‘김장 몇 천 포기’에 대한 질문이 나오자 “저희 김치 사 먹기로 했다”고 말했고, 만두·갈비찜 등 질문 공격이 계속되자 “만두는 냉동만두”라고 말하다 “우리 채식으로 그냥 하기로 했다”고 정리해 웃음바다를 만들었다.

김대호는 과거 스케일 큰 대가족 명절 풍경으로 화제를 모은 바 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

