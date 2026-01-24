사진=제주SK FC 제공

제주SK FC(이하 제주SK)가 제주특별자치도개발공사(사장 백경훈)와 후원 협약을 체결했다.

제주SK는 1월 23일(금) 제주특별자치도개발공사 임시사무연구동에서 제주특별자치도개발공사와 업무협약식을 진행했다. 이날 업무협약식에는 조자룡 제주SK FC 대표이사와 백경훈 제주특별자치도개발공사 사장를 비롯해 양 기관 관계자들이 참석해 자리를 빛내주었다.

제주특별자치도개발공사는 제주도민의 복지증진을 목적으로 설립된 제주특별자치도의 공기업으로 국내 생수산업 1위 브랜드인 제주 삼다수를 비롯하여 제주 특유의 브랜드 상품을 생산 판매하고 있다.

이번 후원 협약은 공동 마케팅 및 브랜드 홍보를 통해 양 사의 브랜드 가치를 제고하고, 제주도 대표 연고 기업으로서 상호 공동 이익 증진을 도모함에 그 목적이 있다.

이번 후원 협약에 따라 제주특별자치도개발공사는 제주SK의 공식 후원사로서 광고후원금 및 선수단 음용 생수를 지원한다. 제주SK는 제주특별자치도개발공사의 브랜드 홍보를 위해 경기장 내외 광고, 프로모션, 사회공헌활동 등 상호 협력 마케팅 활동을 성실히 수행한다.

특히 제주도민의 문화활동 증진을 위한 홈 경기 결합 브랜드DAY를 2회 진행하는 것뿐만 아니라 청정 제주환경을 위한 자원순환 캠페인(투명페트병 수거), 축구교실, 미니축구, 지역주민 대상 공동 사회공헌활동(연 2회) 등 ESG 및 사회공헌활동도 공동협력 진행한다.

백경훈 제주특별자치도개발공사 사장은 "제주SK와 함께 같이 걸어갈 협력의 길이 지역사회 발전과 상생으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다. 조자룡 제주SK 대표이사는 "제주특별자치도개발공사와의 인연은 단순한 후원 협약이 아니다. 상호 간의 긍정적인 파트너십을 강화하고 다양한 홍보 시너지를 내겠다"라고 화답했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]