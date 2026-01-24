스크린 넘어 코트로! 명품배우 이성민, 하나은행 25일 홈경기 승리 기원 시투

사진=하나은행 여자농구단 제공

‘만년 꼴찌’라는 꼬리표를 떼고 6연승을 달리며 단독 1위를 굳게 지키는 부천 하나은행 여자농구단이 올 시즌 완전히 달라진 흐름으로 리그를 뜨겁게 달구고 있다. 강력한 수비를 바탕으로 공격까지 살아나며 상승세를 이어가는 하나은행은 홈에서 KB스타즈를 맞아 또 한 번의 승리를 노린다.

부천 하나은행 여자농구단은 오는 25일 오후 4시 부천체육관에서 열리는 청주 KB 스타즈와의 홈경기에, 뜨거운 상승세 속 홈 코트의 열기를 더할 특별 손님으로 ‘명품배우’ 이성민이 방문해 기념 시투를 진행한다고 밝혔다.

경기 시작 전 이성민 배우가 하나은행 여자농구단 팬과 함께 하나은행의 홈경기 승리를 기원하는 응원 메시지 전달 및 시투를 진행할 예정이다. 지난해 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔수가없다’를 통해 강렬한 존재감을 남긴 이성민은 현재 유튜브 여행 예능 ‘풍향고2’에 출연하며 예능을 통한 인기몰이 중이며, 넷플릭스 시리즈 ‘참교육’ 등 다수의 작품이 공개 예정이다.

또한 이번 홈경기에는 하나은행 여자농구단을 응원하는 팬분들을 위해 감사의 선물을 준비했다. 먼저 홈경기장을 방문하는 입장 관중 선착순 125명에게 정관장 에브리타임 리프레시를 증정하며, 그린 컬러 아이템을 착용한 입장 관중 선착순 11명에게 포토이즘 쿠폰을 제공해 하나은행 여자농구단 선수단 프레임 사진을 찍으며 특별한 순간을 사진으로 남길 수 있다. 또한 이번 홈경기를 함께 해주신 3인 이상의 선착순 11가족에게 샤브올데이(부천내동점, 부평오거리점) 식사권을 제공한다.

경기 중 작전타임, 쿼터 종료 시 프로스펙스, 한국쥬맥스, 메가박스 부천스타필드시티, 매일유업 등이 함께하는 다양한 현장 경품 증정 이벤트가 운영되며, 열심히 응원한 팬을 선정해 경기 종료 후 선수가 직접 훕시티와 함께하는 Fan of the Match 이벤트 시상을 진행한다. 승리 시에는 추첨을 통해 광수호텔 스위트룸 숙박권을 증정한다.

한편, 부천 하나은행의 25일 홈경기 입장권은 WKBL 홈페이지(https://www.wkbl.or.kr)와 WKBL 모바일 앱에서 구매할 수 있으며, 경기 당일 현장 예매도 가능 하다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]