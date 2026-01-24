충격의 선제 실점…이민성호, 베트남 이끄는 김상식호에 전반 0-1로 끌려가

사진=대한축구협회 제공

충격이다. 이민성호가 전반부터 김상식호에 실점하면서 불안한 경기력을 이어가고 있다.

이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 24일 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 진행 중인 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3-4위전 베트남과의 맞대결 전반을 0-1로 뒤진 채 마쳤다.

오점을 남길 위기다. 이날 경기 전까지 한국은 베트남을 상대로 상대 전적은 6승 3무로 우위를 기록했다. 단 한 번도 고개를 숙이지 않았던 기억에 패배가 추가될 위기다. 또한 후반 반전을 이뤄내지 못하면 이번 대회서 4위라는 아쉬운 성적표로 마침표 찍어야 한다.

한국은 4-3-3으로 출발했다. 정승배, 정재상, 김도현이 최전방을 책임졌다. 김동진, 배현서, 정지훈이 중원을 맡았고, 수비 라인은 강민준, 조현태, 신민하, 장석환이 자리했다. 골키퍼 장갑은 황재윤이 꼈다. 베트남은 5-4-1 전술로 나섰다.

탄탄한 베트남의 수비를 뚫지 못했다. 전반 13분 김도현이 첫 슈팅을 때려봤으나, 높게 떴다. 전반 27분 베트남 수비 사이사이로 패스를 연결했다. 좁은 공간에서 김동진-정재상-강민준에게 공이 연결됐다. 강민준이 슈팅을 시도했으나, 상대 골키퍼의 선방에 막혔다. 전반 점유율은 한국이 65%-35%로 높았지만 쉽게 찬스를 만들지 못하는 모습이었다.

만만하게 볼 상대가 아니다. 상대는 김상식 감독이 이끄는 베트남이다. ‘박항서 매직’을 이어가고 있는 김 감독은 이번 대회서 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 중동 강호들을 제압하는 저력을 발휘했다. 결국 베트남이 원하는 시나리오가 현실이 됐다. 베트남은 한국을 상대로 선수비 후역습 전략을 펼쳤다. 그대로 이뤄졌다. 전반 30분 베트남 진영에서 공을 빼앗은 뒤 역습에 나섰다. 응우옌 딘 박이 빠르게 왼쪽 측면을 파고들었고, 박스에 있는 응우옌 꺽 비엣에게 패스했다. 그는 망설임 없이 슈팅을 시도하며 선제골을 신고했다.

