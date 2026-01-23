유능한 인재를 기다립니다…제주, 프로·유소년 스카우터 모집

사진=제주SK FC 제공

프로축구 제주SK FC(이하 제주SK)가 구단 경쟁력 강화를 위해 프로·유소년 스카우터를 공개 모집한다.

모집 분야는 프로 및 유소년 대상이며, 채용 인원은 내부 검토 및 수요에 따라 유동적이다. 주요 업무는 프로·아마추어 선수 및 팀 스카우팅 전반, 프로·아마추어 선수 평가 및 데이터 관리, 구단·코칭스태프 및 기술(전력강화) 파트 협업, 유소년 선수 성장 관찰 및 보고 등이다.

지원 희망자는 축구 전반에 대한 이해와 분석 능력을 갖춰야 하며, 문서 작성 및 기본 데이터 관리도 가능해야 한다. 근무지는 제주 및 전국/해외로, 해외 여행에 결격 사유가 없어야 한다.

프로 구단 스카우트 또는 지도자 경험자, 선수 출신 또는 유소년 지도 경험자, 영상 분석 툴 사용 경험자는 채용 과정에서 우대한다. 서류 전형은 1월23일부터 2월3일까지며, 서류 합격자는 2월5일에 발표한다. 면접은 2월6일에 진행하며, 최종 합격자는 2월9일 발표된다.

지원 희망자는 이력서 및 지원서(필수)를 비롯해 스카우팅 연간 운영 계획서, 경기 분석 보고서, 선수 추천 보고서(포지션별 또는 선수 분석) 등 제출 권장 서류까지, 이메일로 제출하면 된다.

제주SK 관계자는 “이번 스카우트 공개 모집은 세르지우 코스타 감독 체제 하에서 선수 발굴 역량을 강화하기 위한 조치로, 구단은 축구 전문성과 현장 감각을 갖춘 전문가를 찾고 있다”며 적극적인 지원을 기다렸다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

