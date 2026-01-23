‘2026 KPGA 제1회 JP lifestyle 윈터투어’, 24일부터 본선 시작

사진=KPGA 제공

‘2026 KPGA 제1회 JP lifestyle 윈터투어(총상금 1억 원, 우승상금 1500만 원)’ 본선이 24일부터 25일까지 이틀 간 말레이시아 쿠알라룸푸르 소재 마인스 골프&리조트 챔피언십 코스(파71. 6780야드)에서 펼쳐진다. 모두 120명의 선수가 출전하는 이번 대회 본선은 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행되며 매칭 스코어카드 방식으로 상위 60명에게 상금이 지급된다.

KPGA 투어 1승의 장희민(DB손해보험)과 일본투어 2승의 이동환(39.team속초아이)을 비롯해 2025 시즌 챌린지투어 통합 포인트 1위의 양희준, 2년 연속 ‘KPGA 투어 Qualifying Tournaments(QT)’를 통해 KPGA 투어 시드를 확보한 와다 쇼타로(일본) 등의 선수들이 2025 KPGA 제네시스 포인트 순위 상위 자격으로 예선 면제 혜택을 받아 일찍이 본선 출전 선수 명단에 이름을 올렸다.

장희민은 “대회 기간 전부터 말레이시아에서 2026 시즌 준비를 시작했다. 이번 대회를 지금까지 훈련한 것을 점검할 수 있는 기회로 삼고 매 순간 최선을 다해 만족스러운 경기를 펼치겠다”고 전했다.

사진=KPGA 제공

말레이시아에서 장희민과 함께 전지훈련을 소화하고 있는 이동환은 “이번 대회는 1월부터 진행한 전지훈련의 성과를 확인할 수 있는 좋은 기회라고 생각한다. 현지에서 전지훈련을 하면서 더운 날씨에 어느 정도 적응이 됐기 때문에 날씨 영향은 크게 없을 것 같다. (웃음) 좋은 성적을 거두고 돌아갈 수 있도록 끝까지 집중하겠다”고 말했다.

22일과 23일 양일간 진행된 예선(A, B조)에서 A조에서는 박민녕, B조에서는 박상현, 상현준(A), 김호연(A)이 조 1위로 이번 대회 본선 출전권을 따냈다. 지난해 KPGA 챌린지투어 최종전인 ‘KPGA 챌린지투어 챔피언십’ 우승자 김용태도 23일 예선을 거쳐 본선에 진출한다. 이와 함께 에드벤 잉 호크 홍(말레이시아)과 샤리푸딘 빈 아리핀(말레이시아) 등 말레이시아 국적의 선수들도 본선 무대에 오르며 대회 열기를 더한다.

한편 이번 ‘2026 KPGA 제1회 JP lifestyle 윈터투어’는 KPGA 윈터투어 시리즈 최초로 말레이시아에서 진행되고 있다. 코로나19 예방 차원에서 국내에서 진행된 2021년을 제외하면 줄곧 태국에서 대회가 열렸다.

사진=KPGA 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]