좌우 대칭적인 얼굴은 균형감과 안정감을 주어 긍정적인 인상을 형성하지만, 비대칭적인 얼굴은 때때로 부자연스럽거나 고르지 못한 인상을 남길 수 있다. 하지만 완벽하게 좌우 대칭인 사람은 드물며, 대부분의 안면비대칭은 일상에 큰 영향을 미치지 않을 정도로 미미하다.

그러나 그 정도가 심할 경우, 외모적인 콤플렉스를 넘어 음식물 저작이나 발음 등 기능적인 문제까지 야기할 수 있다. 이러한 심각한 안면비대칭은 의료적 도움을 통해 개선 가능하며, 핵심은 비대칭의 심한 정도가 아닌, '어떤 패턴'으로 나타나는지를 정확히 진단하는 데 있다.

여러 안면비대칭 유형중 하나인 '턱끝 비대칭'은 얼굴 좌우 골격이나 교합에는 큰 문제가 없으나 턱끝만 한쪽으로 기울어져 보이는 경우다. 이때는 양악수술 없이 이부성형술(턱끝 수술)만으로도 얼굴 균형을 개선할 수 있다.

얼굴 좌우 볼륨이 다르게 보이는 '안면 볼륨 비대칭'도 흔하게 관찰되는 유형중 하나다. 저작근 발달로 인한 경우 보톡스, 고주파 치료, 필러 등으로 볼륨 조절을 통해 개선을 기대할 수 있다. 다만 광대뼈, 하악각 등 뼈 자체의 크기 차이로 인한 비대칭은 이러한 시술만으로는 만족스러운 개선 효과를 얻기 어렵다.

마지막으로 상악골(윗턱) 자체가 기울어진 '상악골 기울어짐 비대칭' 유형은 웃을 때 치아선이 한쪽으로 기울어져 보이거나 턱이 돌아가 보이는 등 기능적, 심미적으로 중요한 비대칭이다. 이는 교정치료만으로는 해결하기 어렵고, 양악수술을 통해 근본적인 개선이 필요한 경우가 많다.

이처럼 안면비대칭은 증상과 원인에 따라 치료법이 크게 달라지므로, 개인의 비대칭 패턴을 정확히 파악한 후 맞춤형 치료 계획을 수립하는 것이 핵심이다.

특히 양악수술은 턱뼈를 자르고 이동시키는 고난도 수술로, 단순히 돌출입이나 부정교합을 교정하는 수술과는 차이가 있다. 1~2mm의 미세한 오차에도 결과가 크게 달라질 수 있기 때문에 면밀한 사전 분석이 필수적이다. 이때 CT 기반의 3D 시뮬레이션을 통해 윗턱과 아랫턱의 기울어짐, 좌우비대칭의 원인이 회전인지 이동인지, 턱을 이동했을 때 얼굴 전체 균형의 변화 등을 예측하며 분석에 도움을 받을 수 있다.

김기정 위즈치과 원장은 "안면비대칭 교정은 단순히 외모 개선을 넘어 기능적인 측면까지 고려해야 하는 복합적인 치료이다. 환자 개개인의 비대칭 패턴을 정확히 진단하고, 이를 바탕으로 가장 적합한 치료 계획을 수립하는 전문성을 갖춘 의료진을 선택하는 것이 중요하다"고 조언했다.

김 원장은 이어 "치료를 결정하기 전에는 반드시 정밀 진단 시스템을 갖추고 있는지, 충분한 임상 경험을 가진 의료진이 상주하는지, 그리고 안전한 수술 환경과 체계적인 사후 관리가 제공되는지 등을 꼼꼼히 확인해야 한다. 이러한 체크포인트들을 통해 안전하고 만족스러운 치료 결과를 기대할 수 있다"고 강조했다.

