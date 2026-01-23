‘편스토랑’ 손태진, 세우고 또 세우고…‘독보적 손기술’

‘신상출시 편스토랑’ 손태진의 놀라운 손기술이 공개된다.

1월 23일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’/연출 윤병일)에서는 ‘1등 가수’ 손태진이 숨겨둔 요리 실력을 공개한다. 손태진이 오랜 해외살이를 하며 현지인들에게 직접 배운 글로벌 꿀맛 레시피를 대방출하는 것. 이 과정에서 손태진의 의외의 취미, 손태진만의 독보적인 손기술도 공개된다고 해 ‘편스토랑’ 본 방송에 대한 궁금증을 더한다.

이날 공개되는 VCR 속 손태진은 ‘특별한 사람’을 위한 요리를 했다. 손태진은 프랑스 친구에게 배운 후추 스테이크, 이탈리아 친구에게 배운 정통 계란 카르보나라 등 자신이 가장 잘할 수 있다는 요리들을 선보였다. 근사하지만 레시피가 간단해 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 요리들이라 더욱 눈길을 끌었다.

한참 요리에 집중하던 손태진은 음식이 익을 때까지 잠시 기다려야 하는 시간이 생기자 카메라를 향해 “재밌는 거 보여드릴까요?”라고 물어 모두를 의아하게 했다. 이내 손태진은 휴대전화를 꺼내 집중한 표정으로 잠시 만지작거리더니 휴대전화의 모서리로 휴대전화를 세워 '편스토랑' 식구들을 놀라게 했다. 이어 제작진의 휴대전화까지 여러 대를 나란히 줄지어 세우고는 흐뭇해하는 손태진의 모습이 웃음을 줬다.

실제로 손태진은 평소에도 어떤 물건이든 균형을 잡아 세우는 것이 취미이자 특기라고. VCR을 지켜보다가 감탄한 ‘편스토랑’ 식구들도 녹화 중 앞다퉈 손태진 따라잡기에 나서 스튜디오를 웃음바다로 만들었다는 후문이다.

노래, 외국어 능력뿐 아니라 손기술까지 1등을 자랑하는 재주꾼 손태진의 손태진기명기(?)의 현장과 손태진이 직접 만든 요리를 선사한 특별한 손님의 정체까지 모두 확인할 수 있는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 1월 23일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

