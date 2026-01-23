더불어민주당, 진천선수촌 찾아 올림픽·아시안게임 선수단 격려

사진=대한체육회 제공

대한체육회(회장 유승민)는 23일 더불어민주당 정청래 당대표, 최고위원 등 지도부들이 진천 국가대표선수촌을 방문해 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회 및 2026 아이치나고야하계아시아경기대회를 준비 중인 대한민국 국가대표 선수단을 격려했다고 밝혔다.

이날 방문단은 웨이트트레이닝장, 메디컬센터, 쇼트트랙 훈련장 등 주요 훈련시설을 둘러보고, 선수식당에서 배식 봉사에 참여하여 국가대표 선수들을 응원했다.

오후에는 ‘국가대표 지도자 간담회’를 개최해 현장 지도자들로부터 선수단 운영 및 훈련 과정에서의 애로사항을 직접 청취했다.

유승민 회장은 “진천 국가대표선수촌을 직접 찾아 선수단을 격려하고 현장의 목소리를 경청해 주신 것은 다가오는 대회를 앞두고 땀 흘리고 있는 국가대표 선수들에게 동기부여가 될 것”이라며, “국회 차원에서 국가대표 훈련 지원에 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다”고 밝혔다.

정청래 대표는 “국가대표 선수들이 최선을 다해 훈련에 매진하는 모습을 보며 큰 감동을 받았다”며, “스포츠는 정치가 담아내기 어려운 고유의 경쟁력을 지니고 있으며, 국가 브랜드 가치를 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다. 이러한 역할을 수행하고 있는 우리 선수들을 진심으로 응원한다”고 밝혔다. 아울러, “국회 차원에서도 선수들이 최상의 환경에서 훈련할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 전했다.

대한체육회는 앞으로도 국가대표 선수단이 최상의 훈련 환경에서 기량을 발휘할 수 있도록 국회 등 관계 기관과의 협력을 지속해 나갈 예정이다.

