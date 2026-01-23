스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스, 국내 예매 오픈 일정 공개

전 세계를 열광시킨 스트레이 키즈의 월드투어 ‘dominATE’의 압도적인 무대와 에너지, 그리고 멤버 전원의 비하인드 스토리까지 담아낸 영화 <스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스>가 국내 예매 오픈 일정을 공개했다. 글로벌 팬들의 폭발적인 관심 속에 기대를 모으고 있는 가운데, 한국은 오는 1월 28일(수)부터 순차적으로 예매가 오픈될 예정이다. 이번 작품은 2D, SCREENX, 4DX, ULTRA 4DX까지 전 포맷 상영을 확정해, 초대형 스크린과 입체적인 사운드를 통해 스트레이 키즈의 무대를 극장에서 가장 생생하게 경험할 수 있을 것으로 기대를 모은다.

한편, <스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스>가 풍성한 1주차 현장 증정 이벤트를 진행한다. 이번 이벤트는 개봉일인 2월 4일(수)부터 해당 특전 소진 시까지 영화 관람 후 당일 티켓을 인증한 관객에게 관람한 포맷에 따라 각기 다른 A3 포스터 1종을 선착순으로 증정한다. 2D를 관람한 관객에게는 메인 포스터, SCREENX를 관람한 관객에게는 SCREENX 포스터, 4DX 및 ULTRA 4DX를 관람한 관객에게는 4DX 포스터가 제공되어, 포맷별로 다양한 포스터를 소장할 수 있는 즐거움을 더한다. 특별관 포스터에 대한 디자인은 추후 공개될 예정이며 이벤트에 대한 자세한 내용은 CGV 홈페이지 및 APP을 통해 확인할 수 있다.

전 세계적으로 3천만 장 이상의 앨범 판매고를 기록하며 글로벌 K-POP 아티스트로 자리매김한 스트레이 키즈는 월드투어 ‘dominATE’를 통해 35개 도시에서 56회 공연으로 각종 K팝 최초, 최다, 최대 기록을 썼다. 이번 작품은 전석 매진을 기록한 로스앤젤레스 SoFi Stadium 공연을 스크린에 옮겨 담아, 압도적인 무대와 현장의 열기를 생생하게 전한다. 여기에 멤버 8인 전원의 비하인드 인터뷰가 더해져 무대를 완성하기까지의 과정과 월드 투어를 마주한 솔직한 감정, 팀으로서의 유대감을 진솔하게 담아내 영화에 대한 기대를 한층 높이고 있다.

영화 <스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스>는 오는 2월 4일(수) 전국 CGV에서 단독 개봉한다.

김두홍 기자 kimdh@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]