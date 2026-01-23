황영웅 복귀 무대 결국 무산…“학폭 가수가 온다니” 반발 확산

사진= 황영웅. 골든보이스 제공

가수 황영웅의 공식적인 복귀 무대가 결국 무산됐다.

황영웅은 오는 2월 28일 전라남도 강진에서 열리는 ‘제54회 강진청자축제-청자의 소리 콘서트’ 출연을 앞두고 있었다. 이번 무대는 논란 이후 처음으로 알려진 공식 행사 출연이라는 점에서 관심을 모았다.

소속사 골든보이스는 출연 소식을 전하며 지난 22일 공식 팬카페를 통해 “2월 마지막 주말에 행사 무대에서 만나보실 수 있다. 첫 행사이니 오셔서 힘찬 응원 해달라”는 공지를 게재했다.

그러나 해당 공지 하루 만에 상황이 급변했다. 황영웅의 출연 소식이 알려지자 강진군청 홈페이지 게시판과 지역 주민들 사이에서 반대 여론이 확산됐다. 게시판에는 “학폭 가수가 온다니”, “섭외 기준이 뭐냐”, “강진군 이미지에 안 좋다” 등의 글이 잇따라 올라왔다.

결국 강진군청은 논란을 고려해 황영웅의 콘서트 무대를 취소하기로 결정했다. 이에 따라 황영웅의 복귀 무대는 공식적으로 불발됐다.

황영웅은 지난 2023년 MBN 예능 프로그램 ‘불타는 트롯맨’에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다. 당시 그는 유력한 우승 후보로 거론됐으나, 결승전을 앞두고 학교폭력 및 사생활 논란이 불거지며 프로그램에서 하차한 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]