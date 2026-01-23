목포시 용해동, 목포아동원 아동들과 ‘함께하는 햄버거데이’ 진행

목포시는 용해동 지역사회보장협의체가 지난 21일, 용해동 특화사업인 ‘함께하는 햄버거데이’를 진행하며 목포아동원 아동들과 따뜻한 시간을 함께했다고 23일 밝혔다.

함께하는 햄버거데이는 매달 신규 기부자를 발굴해 릴레이 방식으로 추진하는 나눔 사업으로, 지역사회의 자발적인 참여와 연대를 이끌어내는 데 큰 의미가 있다. 2026년 첫 릴레이 기부자로는 목포대학교 교육학과 이동은 교수가 참여해 따뜻한 나눔에 힘을 보탰다.

이동은 교수는 “지역사회의 미래인 아동들의 온전한 성장을 돕는 목포아동원을 지원할 수 있어 감사하다”며 “비록 소소한 나눔이지만 아이들이 좋아하는 햄버거로 환하게 웃는 모습을 보니 큰 보람을 느꼈고, 즉석에서 쇼핑을 제안해 작은 선물까지 전하며 더욱 뜻깊은 추억을 만들 수 있었다”고 소감을 전했다.

박상희 용해동장은 “용해동 아동복지시설에 지속적인 관심을 갖고 나눔을 실천해 주신 지역사회보장협의체와 기부자분들께 감사드린다”며 “ 따뜻한 나눔 실천이 누군가에게는 큰 힘과 희망이 되고 있다”고 말했다.

