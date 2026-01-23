코스타 감독 Pick…제주, 센터백 세레스틴 영입

사진=제주SK FC 제공

프로축구 제주SK FC(이하 제주)가 수비 보강을 위해 프랑스 출신 센터백 줄리앙 세레스틴(Julien Celestine)을 영입했다.

세레스틴은 프랑스, 벨기에, 폴란드 등 유럽 무대를 두루 경험한 센터백이다. 최근에는 폴란드 1부 리그 에크스트라클라사(PKO BP Ekstraklasa)에서 활약했다. 191㎝, 83㎏의 탄탄한 피지컬을 앞세워 대인방어, 제공권 장악, 박스 안 수비에서 확실한 존재감을 보여준다. 왼발에서 시작되는 빌드업도 탁월해 최근 타 팀으로 이적한 임채민(용인FC)과 송주훈(수원 삼성)의 공백을 메울 적임자다.

특히 세르지우 코스타 감독이 원한 영입 카드라는 점에서 더욱 주목할 만 하다. 코스타 감독은 부임 당시부터 “후방에서부터 경기를 설계하는 팀”을 강조하며, 라인 조절과 조직적인 압박, 그리고 수비수의 패스 능력을 중시하는 철학을 드러낸 바 있다. 세레스틴은 수비 상황에서의 위치 선정뿐 아니라 전진 패스, 좌우 전개 능력이 뛰어나 코스타 감독이 구상하는 후방 빌드업 시스템의 핵심 축으로 기대를 모은다.

사진=제주SK FC 제공

코스타 감독은 세레스틴의 영입 배경에 대해 “임채민, 송주훈의 이적으로 수비 리빌딩이 불가피한 상황에서, 세레스틴은 경험·피지컬·빌드업을 모두 겸비한 이상적인 카드라고 판단했다. 후방에서 경기를 읽고 동료들을 움직이는 센터백이다. 팀의 전술적 방향성과도 완전히 맞아떨어지는 자원”이라고 평가하며 새로운 수비 리더로서의 역할에 큰 기대를 걸고 있다.

세레스틴은 “아시아 무대 진출은 처음이기에 걱정이 됐던 것도 사실이다. 하지만 세르지우 코스타 감독과 제주SK FC의 운영 철학에 감명을 받았다. 새로운 도전을 위한 최고의 장소라고 판단했다. 기존에 활약했던 센터백 선수들이 실력뿐만 아니라 성실한 자세로 팬들에게 많은 사랑을 받은 것을 잘 알고 있다. 이러한 점을 간과하지 않고 제주SK의 모든 구성원을 위해 매순간 진심을 다해 뛰도록 하겠다”고 입단소감을 전했다.

사진=제주SK FC 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]