장애인체육회, 생활체육지원 사업 시도장애인체육회 설명회 개최

대한장애인체육회는 22일부터 23일까지 서울올림픽파크텔에서 17개 시도장애인체육회 관계자 80여 명이 참석한 가운데‘2026년도 장애인 생활체육지원 사업 시도장애인체육회 설명회’를 개최했다.

이번 설명회는 ‘2025년도 장애인 생활체육지원 사업’ 성과평가 우수 시도장애인체육회 임직원을 격려하고, 2026년도 주요 사업 설명을 통해 시도장애인체육회와의 협력 체계를 더욱 공고히 함으로써 전국 장애인 생활체육 참여율 확대에 기여하고자 마련됐다.

설명회 첫날인 22일에는 2025년도 성과평가 우수 시도장애인체육회에 대한 인증패 수여식을 시작으로, 2026년도 장애인 생활체육지원 사업의 주요 추진 방향과 세부 사업에 대한 설명이 진행됐다. 이와 함께 장애인 체육시설 관리, 지도자 배치 및 관리, 스포츠클럽 지원 등 8개 분야의 핵심 현안을 중심으로 시도 있는 논의가 이뤄졌으며, 스포츠안전재단의 사업 소개 시간도 마련됐다.

이튿날인 23일에는 2026년도 성과평가 지표에 대한 현장의 의견을 수렴하는 소통의 시간이 이어졌다. 또한, 실무자들의 행정 역량 강화를 위해 챗GPT와 제미나이(Gemini) 등을 활용한 ‘AI 문서 자동화 실전’ 특강이 진행돼 참석자들의 높은 관심을 받았다.

대한장애인체육회 관계자는 “이번 설명회는 전국의 시도장애인체육회와 열린 마음으로 소통하며 2026년도 사업의 추진 동력을 확보하는 뜻깊은 자리가 될 것”이라며,“앞으로도 현장의 목소리를 적극 반영하여 장애인들이 생활체육을 통해 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

