역시는 역시! NCT DREAM, 네 번째 투어 피날레 6회 공연도 전석 매진

NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 네 번째 투어 피날레 공연도 전석 매진을 기록했다.

NCT DREAM은 3월 20~22일, 3월 27~29일 총 6회에 걸쳐 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 ‘2026 NCT DREAM TOUR <THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM> FINALE’(2026 엔시티 드림 투어 <더 드림 쇼 4 : 퓨처 더 드림> 피날레)를 개최하고, 네 번째 투어의 대미를 장식한다.

특히 이번 공연의 티켓 예매는 지난 21일 팬클럽 선예매와 22일 일반 예매가 진행되었으며, 6회 공연 모두 단숨에 전석 매진을 기록해 NCT DREAM의 굳건한 파워를 다시 한번 실감케 했다.

NCT DREAM은 피날레 공연에 앞서 1월 24~25일 일본 아이치의 아이치 스카이 엑스포에서 <THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE>를 열며, 2회 공연 역시 전석 매진을 기록해 현지에서도 변함없는 NCT DREAM의 인기를 입증했다.

한편, NCT DREAM은 1월 31일과 2월 1일 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 열리는 ‘SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA’(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)에 출연한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]