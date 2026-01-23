겨울감성 그대로…파우, ‘컴 트루’·‘저스트 고’ 미리듣기

그룹 파우(POW)가 새 싱글 앨범 ‘COME TRUE’의 사운드 샘플러를 공개하며 신곡에 대한 기대감을 끌어올렸다.

파우(요치 현빈 정빈 동연 홍)는 23일 공식 SNS를 통해 싱글 앨범 ‘COME TRUE’의 사운드 샘플러 영상을 공개하고, 타이틀곡 ‘Come True’와 수록곡 ‘Just Go’를 선공개했다.

공개된 약 30초 분량의 영상에는 ‘말할까 말까 내 맘속의 Love bomb’으로 시작되는 멜로디가 흘러나오는 가운데, 흰 눈이 소복하게 쌓인 우체통 안에서 빨간 목도리를 두른 눈사람이 음악에 맞춰 귀엽게 춤추는 모습이 담겼다. 동화 같은 연출과 따뜻한 겨울 무드가 어우러지며, 파우(POW)가 새 앨범을 통해 전할 감성과 스토리에 대한 기대감을 한층 높였다.

타이틀곡 ‘Come True’는 2001년 발매된 m-flo의 대표곡 ‘Come Again’을 샘플링한 트랙으로, m-flo의 멤버이자 프로듀서인 타쿠 다카하시(Taku Takahashi)가 직접 프로듀싱에 참여해 완성도를 높였다. 여기에 밴드 신인류의 보컬 신온유가 피처링으로 참여해 원곡과는 또 다른 감성과 파우(POW)만의 색깔을 더했다.

함께 선공개된 수록곡 ‘Just Go’는 멤버 요치가 선보이는 세 번째 자작곡으로, 연습 과정에서 멤버들과 자주 나누던 “그래도 해야지!”라는 말을 모티프로 삼아 포기하지 않고 끝내 앞으로 나아가겠다는 다짐과 태도를 담아냈다.

한편 파우(POW)의 싱글 앨범 ‘COME TRUE’는 오는 1월 28일 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 모션 티저, 사운드 샘플러 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입한 파우(POW)의 행보에 이목이 집중되고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

