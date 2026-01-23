앳하트, '2025 코레오 어워즈'서 새해 활동 기지개

그룹 앳하트(AtHeart)가 '코레오 어워즈'에 출격하며 본격 2026년 활동 기지개를 켠다.

앳하트는 오는 24일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열리는 '2025 코레오 어워즈'에 참석해 스페셜 스테이지를 꾸민다.

'코레오 어워즈'는 전 세계 K-POP 열풍 속 그 중심에서 문화를 움직여온 춤 창작자의 전문성과 권리를 격려하는 국내 최초 안무 시상식이다. 'BEYOND THE BORDERS OF DANCE(춤, 경계를 넘다)'라는 슬로건 아래 국경과 언어, 문화를 넘어 확장된 K-댄스의 글로벌 위상을 조명한다.

타이탄콘텐츠의 CPO(Chief Performance Officer)인 리아킴의 진행 속에 이날 앳하트는 반전을 이루는 곡의 전개와 감정의 흐름에 맞춰 파워풀하면서도 유려한 군무가 교차하는 'Plot Twist', 설렘과 긴장이 공존하는 감정의 밀고 당김 속에서 점점 커져가는 마음을 역동적인 움직임으로 담아낸 'Push Back'을 축하 무대로 선보인다. 돈독한 팀워크를 바탕으로 완벽한 호흡이 돋보이는 앳하트표 군무로 유니크한 매력을 전할 예정이다.

데뷔와 함께 할리우드 리포터 등 해외 유수의 매체들로부터 '2025년 가장 주목해야 할 K-팝 그룹'으로 손꼽힌 앳하트는 최근 미국 뉴욕과 LA에서 대대적인 프로모션을 전개하며 성공적 글로벌 진출의 청신호를 켰다. 특히, 앳하트는 FOX5 'Good Day New York'에 출연하며 K-팝 걸그룹 최단 기간 미국 TV 프로그램에 입성하는 등 굵직한 성과를 거두며 글로벌 시장 내 막강한 존재감을 과시했다.

또한, 앳하트는 현지 유력 매체들과의 인터뷰를 비롯해 K-팝 대표 아티스트들이 거쳐간 그래미 뮤지엄 '글로벌 스핀 라이브', 현지 최대 라디오 채널 102.7 KIIS FM의 'iHeart KPOP with JoJo'에도 출격하며 뜨거운 인기를 입증했다. 국내외를 넘나드는 종횡무진 행보 속에 앳하트는 작은 날갯짓 하나가 거대한 바람을 일으키듯, 무한한 잠재력과 가능성을 바탕으로 가파른 성장세를 이어가며 K-팝씬에 새로운 패러다임을 불러오고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]