홍진경, 전 남편과 식사…“이혼한 사이 맞아?”

사진= 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 화면 캡처

모델 겸 방송인 홍진경이 가족 앨범 속에 이혼한 전 남편의 사진을 그대로 간직하고 있는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

홍진경은 지난 22일 공개된 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 영상에서 배우 이수혁과 만났다. 촬영을 위해 홍진경의 집을 찾은 제작진은 집 안 분위기를 둘러보며 “집이 점점 절이 돼 간다”며 “거미줄도 있더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 홍진경은 딸 라엘의 사진이 담긴 앨범을 제작진에게 보여주며 “이 정도는 보여줘도 괜찮다”고 말했다. 앨범을 살펴보던 제작진은 전 남편과 함께 찍힌 사진을 발견하고는 “(전 남편과) 같이 밥을 먹냐”고 물었다.

이어 “이혼한 커플이 이렇게 밥을 먹어도 되는 거냐”고 덧붙이자, 홍진경은 별다른 설명 없이 담담하게 상황을 받아들이는 모습을 보였다.

한편 홍진경은 이날 일정에 대해 “오늘 수혁이 만나서 쇼핑 하고 맥주 한 잔 하려고 한다”고 말하며 자연스러운 일상을 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]