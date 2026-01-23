박나래 소개로 만났다…꽈추형이 밝힌 ‘주사이모’ 첫 만남

사진= 박나래 주사이모로 알려진 이모씨 모습. 뉴시스 제공

개그우먼 박나래가 비뇨의학과 전문의 홍성우 원장에게 이른바 ‘주사이모’로 불린 이모 씨를 소개한 정황이 공개됐다.

홍성우 원장은 24일 오후 11시 10분 방송되는 SBS TV 시사 프로그램 ‘그것이 알고 싶다’에 출연해 지난해 11월 박나래를 통해 이씨를 처음 알게 됐다고 밝혔다. 홍 원장은 유튜브와 방송을 통해 ‘꽈추형’으로 잘 알려진 인물이다.

홍 원장에 따르면 당시 이씨는 “강남의 성형외과 대표이자, 외국인 환자를 유치하는 회의 대표”라고 자신을 소개했다. 그는 “외국에 의사들을 초빙해서 병원을 꾸리고 있다고 하더라”면서 “투자를 많이 받았다고 해 사업적으로 대단한 사람이구나 싶었다”고 회상했다.

이씨는 이후 홍 원장이 운영 중인 병원을 직접 찾아와 해외 병원 진출 사업을 제안한 것으로 전해졌다. 이 과정에서 박나래는 이씨를 “아는 성형외과 언니”라고 소개했고, 홍 원장 역시 “대화를 나눴을 때 충분히 의사 같아 보였다”고 말했다.

한편 박나래는 전 매니저 갑질 의혹과 함께, 병원이 아닌 장소에서 이씨로부터 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸였다. 박나래는 의사 면허가 없는 이씨에게 약을 받거나 주사, 링거를 맞은 것으로 알려졌다. 박나래 외에도 복수의 연예인들이 “이씨가 의사인 줄 알고 의료행위를 받았다”고 밝히면서 논란은 확산됐다. 이에 대해 이씨는 “억울하다”며 의혹을 부인했다.

이씨의 남편 역시 방송을 통해 반박 입장을 전했다. 그는 “주사 이모 논란은 말도 안 된다”며 “아내는 중국 병원에서 교수로 임명됐고, 의사 면허도 있다. 친분있는 연예인들에게 일회성 호의를 베풀었을 뿐 불법 의료행위를 하지 않았다”고 주장했다. 이어 “박나래씨는 3년 전 집에 딱 한 번 왔다”며 “우리는 주사 이모가 아니다. 진짜 주사 이모는 따로 있다”고 덧붙였다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

