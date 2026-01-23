농어촌 상생 발전 기여…체육공단, 농림축산식품부 장관 표창 수상

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 농어촌 상생 발전에 기여한 공로를 인정받아 농림축산식품부 장관(송미령) 표창 수상과 함께 농어촌 이에스지(ESG) 실천 인정기관으로 선정됐다.

이번 상은 대·중소기업 및 공공기관 중 농어촌 동반성장 문화 확산에 기여하고 실질적 상생 협력을 이끈 우수 기업·기관을 발굴해 포상하기 위해 마련됐다.

지난 22일부터 이틀간 부산에서 열리고 있는 ‘2026년 상생협력 기금 워크숍’에서 체육공단은 ‘농어촌 상생 협력 기금 7년 연속 출연 확대’, ‘농어촌 지역 어르신 대상 국민체력100 측정 및 맞춤형 운동 처방 서비스 제공’, ‘농어촌 초등학생 대상 소중한 운동회 개최 및 스포츠용품 후원’ 등 체육공단 특화 농어촌 이에스지(ESG) 경영을 꾸준히 실천해 온 점을 높게 평가받아 표창 수상과 함께 인정기관으로 선정되며, 2관왕을 달성했다.

체육공단 관계자는 “이번 2관왕의 영예는 체육공단이 그동안 농어촌 및 지역사회와의 동반성장을 위해 꾸준히 현장 중심 이에스지(ESG) 경영을 펼쳐온 결과”라며, “앞으로도 지방 소멸 위기 등 농어촌이 직면한 현안을 함께 고민하고 해결할 수 있도록 다각적인 지원을 계속하겠다”라고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]