BJ 박민정♥송형주, 깜짝 결혼 발표…“나 시집 간다” [전문]

인기 BJ 겸 유튜버 박민정이 유튜버 송형주와의 결혼 소식을 직접 전하며 화제를 모았다.

22일 박민정은 개인 SNS를 통해 장문의 글을 게재하고 결혼을 깜짝 발표했다. 예비 신랑은 구독자 100만 명 이상을 보유한 유튜브 채널 ‘핫소스’를 운영 중인 송형주다.

박민정은 글에서 “스무살 초반에 시작해서 정신없이 달려오다보니 벌써 10년이라는 시간이 흘렀다. 태어나서 정말 많은 관심도 받아보고, 가끔 우당탕탕 실수도 했지만 여러분 덕분에 너무 행복한 나날들이었다. 항상 너무 감사하고 또 감사드린다”라며 지난 활동을 돌아봤다.

이어 “그 와중 부족한 저를 옆에서 챙겨주고 아껴주는 사람을 만났다. 같이 있다보면 배울점이 많고 멋있는 사람이다. 함께 있을때 점점 더 성장하는 제 자신을 보면서 이 사람과 평생 같이하고싶다는 생각이 들었다”고 결혼을 결심하게 된 이유를 밝혔다.

또한 그는 “늘 지켜봐 주시고 응원해 주신 팬분들 실망하지 않도록 예쁘고 행복하게 잘 사는 모습 보여드리겠다. 인생의 새로운 2막이라 생각하고 앞으로 더 열심히 활동하는 민정이가 되겠다. p.s 나 시집 간다... 다들 못갈거라 놀렸지만 진짜 간다...!!”라며 솔직한 마음을 덧붙였다.

같은 날 송형주 역시 개인 계정을 통해 결혼 소식을 전했다. 그는 “오늘 영상에서 먼저 말씀드렸듯이, 제가 평생을 함께할 사람을 만나 결혼을 하게 되었다. 저를 긍정적인 방향으로 이끌어주는 이 사람과 함께라면, 미래를 약속해도 되겠다는 확신이 들었다”고 밝혔다. 이어 “결혼 후에도 여러분이 아시는 송형주 그대로, 변함없이 재미있는 영상으로 찾아뵙겠다. 예쁘게 잘 사는 모습 지켜봐 달라”고 전했다.

두 사람은 유튜브 채널 ‘핫소스’를 통해서도 결혼 소식을 직접 알렸다. “‘발표합니다. (어그로 절대 아닙니다.)’라는 제목의 영상에서 송형주는 “저희가 6월에 결혼식을 올린다. 예정돼있고 준비는 하고 있었다. 반지도 있다. 진짜다. 저희 엄마도 아빠도 안다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

송형주는 박민정에 대해 “예쁘고 착하다. 이런 쪽으로는 말주변이 없어서”라고 말하면서도 “나중을 생각했을 때 이 사람이면 좀 더 내 삶에 대해서 변화를 가져가는데 함께할 수 있겠다는 생각이 들었다”고 고백했다. 박민정 역시 “소개팅 촬영 때는 감흥이 없었는데 그 후로 연락하다가 한참 뒤에 만나게 됐다. 결혼을 결심하게 된 건 해장국을 끓여줘서다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

예상치 못한 조합과 깜짝 발표에 누리꾼들은 “부정도 긍정도 아니고 그냥 충격이다”, “아직 만우절 아닌데 이거 진짜에요?”, “안 믿긴다”, “응원한다”, “축하한다” 등 다양한 반응을 보이고 있다. 해당 결혼 발표 영상은 공개 직후 100만 조회수를 넘기며 높은 관심을 입증했다.

한편 1995년생인 박민정은 BJ 겸 유튜버로 활동하며 잡지 ‘맥심’ 모델, 웹예능 ‘우마게임’ 등에 출연했다. 1994년생 송형주는 유튜브 채널 ‘핫소스’, ‘핫스튜디오’를 통해 활발히 활동 중이다.

이하 박민정 글 전문.

안녕하세요 박민정입니다.

스무살 초반에 시작해서 정신없이 달려오다보니

벌써 10년이라는 시간이 흘렀네요.

태어나서 정말 많은 관심도 받아보고, 가끔 우당탕탕 실수도 했지만

여러분 덕분에 너무 행복한 나날들이었어요!

항상 너무 감사하고 또 감사드립니다.

그 와중 부족한 저를 옆에서 챙겨주고 아껴주는 사람을 만났습니다.

같이 있다 보면 배울 점이 많고 멋있는 사람이에요.

함께 있을 때 점점 더 성장하는 제 자신을 보면서

이 사람과 평생 같이하고 싶다는 생각이 들었습니다.

늘 지켜봐 주시고 응원해 주신 팬분들 실망하지 않도록

예쁘고 행복하게 잘 사는 모습 보여드릴게요.

인생의 새로운 2막이라 생각하고 앞으로 더 열심히 활동하는

민정이가 되겠습니다.

p.s 나 시집 간다... 다들 못갈거라 놀렸지만 진짜 간다...!!

이하 송형주 글 전문.

안녕하세요, 핫소스 송형주입니다.

오늘 영상에서 먼저 말씀드렸듯이,

제가 평생을 함께할 사람을 만나 결혼을 하게 되었습니다.

저를 긍정적인 방향으로 이끌어주는 이 사람과 함께라면,

미래를 약속해도 되겠다는 확신이 들었습니다.

결혼 후에도 여러분이 아시는 송형주 그대로,

변함없이 재미있는 영상으로 찾아뵙겠습니다.

예쁘게 잘 사는 모습 지켜봐 주세요. 감사합니다!

