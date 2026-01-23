핸드볼협회–험멜코리아, 국가대표 공식 후원 협약 체결

사진=대한핸드볼협회 제공

대한핸드볼협회는 험멜코리아(이하 ‘험멜’)와 핸드볼 국가대표팀 공식 후원 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약을 통해 험멜은 대한민국 핸드볼 남녀 국가대표팀을 비롯해 청소년·주니어 대표팀에 유니폼 및 스포츠 의류, 용품을 공식 지원하게 된다. 협약식은 지난 22일 서울 송파구 대한핸드볼협회 대회의실에서 진행됐으며, 대한핸드볼협회와 험멜 주요 관계자들이 참석해 공식 협약을 체결했다.

험멜은 1923년 덴마크에서 탄생한 글로벌 스포츠 브랜드로, 특히 핸드볼 종목에서 오랜 역사와 전문성을 쌓아온 대표적인 핸드볼 헤리티지 브랜드다. 세계 유수의 핸드볼 국가대표팀과 클럽을 후원해온 험멜은 기능성과 디자인을 겸비한 제품력을 바탕으로 국제 무대에서 높은 신뢰를 받아왔다.

사진=대한핸드볼협회 제공

대한핸드볼협회는 이번 협약을 통해 국가대표 선수들이 최상의 컨디션에서 기량을 발휘할 수 있는 환경을 조성하고, 향후 아시아 및 세계 무대에서의 경쟁력 강화를 도모할 계획이다. 또한 양측은 단순한 용품 후원을 넘어, 핸드볼 종목의 가치 제고와 팬 접점 확대를 위한 다양한 협력 방안도 함께 추진해 나갈 예정이다.

대한핸드볼협회 관계자는 “핸드볼에 대한 깊은 이해와 전통을 지닌 험멜과 국가대표 공식 후원 협약을 체결하게 되어 매우 뜻깊다”며 “이번 파트너십이 대한민국 핸드볼이 국제 경쟁력을 높이고 한 단계 도약하는 데 중요한 동력이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

험멜 관계자 역시 “대한민국 핸드볼 국가대표팀과 함께하게 되어 영광스럽게 생각한다”며 “험멜이 오랜 시간 축적해온 핸드볼 헤리티지와 기술력을 바탕으로 국가대표 선수단은 물론, 국내 핸드볼의 지속적인 성장과 저변 확대를 위해 적극적으로 지원하겠다”고 전했다.

한편, 험멜과 대한핸드볼협회가 함께 선보일 국가대표 유니폼과 향후 공동 협력 방안에 대한 구체적인 내용은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.

사진=대한핸드볼협회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

