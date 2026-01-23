'김밥용 김'포장지에 '스시 앤 롤'?

일부 '김밥용 김' 포장지에 아직도 영어로 '스시 앤 롤'(SUSHI AND ROLL)로 표기하고 있어 논란이 되고 있다.

지난해 전 세계를 강타한 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서 헌트릭스 멤버가 김밥을 먹는 장면이 나와 큰 화제가 된 바 있으며, 특히 한국에 관광을 온 많은 외국인들이 김을 많이 사가는데 '김밥용 김' 역시 잘 팔리는 중이다.

서경덕 성신여대 교수는 "김밥은 이제 세계인들이 즐겨 먹는 한국의 대표 음식으로 자리잡았다"며 "예전에는 외국인들이 김밥을 잘 모르기에 이해를 돕기 위해 '스시 앤 롤'로 표기할 수 밖에 없었던 점은 충분히 이해한다"고 말했다.

이어 "하지만 이제 김밥은 세계인들이 좋아하는 K푸드의 대표 주자로 성장했기에 당당히 'KIMBAP'(혹은 GIMBAP)으로 표기해야 할 것"이라고 강조했다.

그는 "지금까지 전 세계에 김치, 비빔밥 등을 꾸준히 홍보해 왔는데 올해부터는 김밥, 떡볶이 등을 널리 알려나갈 예정이다"고 덧붙였다.

