이 장면 귀하다…‘프로젝트Y’ 김신록, 정영주와 미친 힘·합·케미

배우 김신록이 ‘프로젝트 Y’에서 대체 불가능한 존재감을 발산하며 극장가를 압도하고 있다.

영화 ‘프로젝트 Y’(감독 이환)가 개봉 직후 뜨거운 입소문을 타고 있는 가운데, 극 중 ‘가영’ 역을 맡은 김신록의 압도적인 하드캐리 활약이 관객들 사이에서 연일 화제다. ‘프로젝트 Y’는 화려한 도시, 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 발견한 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 엔터테이닝 무비다.

김신록은 극 중 미선과 도경의 엄마이자 자신에게 찾아온 단 한 번의 기회를 절대 놓치지 않는 무서운 집념의 소유자 ‘가영’으로 분해, 전형성을 탈피한 새로운 얼굴을 선보였다. 특히 토사장(김성철 분)의 오른팔로 거침없는 카리스마를 지닌 황소(정영주 분) 앞에서도 눈 하나 깜짝하지 않고 맞서는 김신록의 서늘한 광기는 극의 긴장감을 최고조로 끌어올리며 관객들의 시선을 단숨에 싹쓸이했다.

이번 작품에서 김신록의 열연은 단순히 '강렬함'에 그치지 않는다. 그는 찰나의 순간에도 특유의 정교한 감정 변주를 통해 가영이라는 인물의 복잡다단한 내면을 스크린에 촘촘히 채워 넣었다. 비릿한 미소와 속내를 알 수 없는 무표정을 오가는 그의 얼굴은 등장할 때마다 영화의 공기마저 바꿔놓는 흡입력을 보여줬다. 거친 황소의 위협 속에서도 여유를 잃지 않는 독보적인 아우라는 왜 그가 이 판의 핵심 인물인지를 여실히 증명했다.

무엇보다 관객들을 놀라게 한 점은 후반부로 치닫을수록 빛을 발하는 가영의 입체적인 서사다. 훔친 금괴를 들고 한국을 벗어나기 위해 가영을 찾아온 미선과 도경에게 가영이 보여주는 예측 불허한 선택은 극의 판도를 순식간에 뒤집어놓았다. 냉소적인 태도로 도경을 밀어내는 가영의 날 선 모습 뒤에 감춰진 묵직한 결단은, 김신록의 깊이 있는 연기력과 만나 영화의 가장 강렬한 '반전의 키'로 완성되었다.

김신록은 자칫 미스터리로만 남을 수 있는 캐릭터에 폭발적인 에너지와 본인만의 서사를 부여하며 캐릭터와 완벽한 싱크로율을 자랑했다. 마지막 순간까지 관객들의 심장을 쥐락펴락하는 그의 치밀한 완급 조절은 범죄 액션 장르 안에서 인물을 보다 드라마틱하게 그려내며 극의 밀도를 한층 높였다는 평이다.

이에 영화를 관람한 관객들은 “김신록이 등장할 때마다 숨이 막힌다”, “눈빛 하나로 모든 서사를 납득시키는 배우”, “단순한 악역인 줄 알았는데 서사가 완벽하다”, “한소희, 전종서 사이에서 밀리지 않는 압도적 포스”라며 김신록의 열연에 극찬을 아끼지 않고 있다.

이처럼 김신록의 파격적인 연기 변신과 서늘한 카리스마로 완성도를 높인 범죄 엔터테이닝 무비 ‘프로젝트 Y’는 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]