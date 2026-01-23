김소혜, 연극 ‘그때도 오늘2: 꽃신’으로 연기 스펙트럼 확정

배우 김소혜가 연극 ‘그때도 오늘2: 꽃신’을 통해 남다른 에너지를 발산하고 있다.

연극 ‘그때도 오늘2: 꽃신’은 여성 2인극으로 1590년대 진주의 산골 집, 1950년대 공주의 전통가옥, 1970년대 서울의 잡화점, 2020년대의 병원을 배경으로 한 네 개의 에피소드로 구성된 옴니버스 형식의 작품이다. 극 중 여자2 역으로 분한 김소혜는 네 개의 시대를 살아가는 인물들의 삶을 완벽하게 체화했다.

김소혜는 1막에서 기생 주씨 역으로 통통 튀는 매력과 생기 넘치는 얼굴을 선사하며 무대를 밝혔다. 주씨는 가락을 붙인 소리로 흥을 살리고 정씨에게 함께 부르자며 조르는 천진한 면모를 드러냈다. 함께 노래를 부르는 장면은 극 초반 분위기를 한층 부드럽게 이끌어 관객들의 시선을 사로잡았다. 2막에서는 꿈 많은 동생 복순으로 변신해 자신을 놀리는 언니의 농담을 솔직한 말투와 제스처로 받아치며 현실 자매 케미스트리를 보여줬다.

3막에서 김소혜는 공장에서의 부당 해고와 노동착취에 맞서는 서희 역을 맡았다. 잡화점에 몸을 숨긴 서희는 주인에게 친근하게 말을 건네며 긴장을 눌러보지만, 이내 밖에서 고함이 들리자 다급한 몸짓으로 살려달라며 애원했다. 이후 자신을 걱정하는 주인에게 동료들과 약속한 장소로 가 끝까지 맞서겠다는 단단한 태도를 보였다. 이어지는 4막에서는 아픈 엄마를 지키고 싶은 서연 역으로 변신해 엄마와 딸이 마주하는 감정을 사실적으로 그려냈다. 때로는 엄마를 원망하면서도, 같은 엄마의 입장에서 이해하게 되는 복합적인 내면을 세밀하게 풀어낸 것. 절박함과 애틋함이 교차하는 감정선은 관객들의 공감을 자아내며 눈물샘을 자극했다는 평이다.

이렇듯 김소혜는 매 에피소드마다 몸의 움직임을 유연하게 활용하여 무대를 가득 채우고 있다. ‘그때도 오늘2: 꽃신’ 속 뛰어난 캐릭터 분석력으로 자신만의 내공을 쌓아가고 있는바. 오는 2월 28일 첫 방송을 앞둔 JTBC ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 출연 소식까지 전하며 그의 활발한 행보에 더욱 관심이 집중된다.

한편, 김소혜가 출연 중인 연극 ‘그때도 오늘2: 꽃신’은 오는 2월 22일까지 서울 종로구 NOL 서경스퀘어 스콘 2관에서 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]