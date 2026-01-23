K리그2 파주, 1100만원 초고가 시즌권, 하루 만에 완판

사진=파주 프런티어 FC 제공

2026시즌 K리그2 진출에 진출하는 파주 프런티어 FC가 K리그 마케팅 역사에 또 하나의 의미있는 이정표를 세웠다.

파주는 21일 “지난 20일 출시한 프리미엄 시즌권 ‘프런티어 아너스 클럽’이 판매 개시 단 하루 만에 한정 수량 11매가 전량 완판됐다”고 밝혔다.

이번 시즌권은 판매가 1100만 원으로 K리그 역사상 최고가로 책정됐다. 문산중앙병원 김정숙 이사가 1호 구매자로 이름을 올린 데 이어 파주 지역 주요 기업인들과 인사들의 구매 행렬이 이어졌다.

파주는 “이는 단순한 고가 티켓 판매 성과를 넘어 파주가 제시한 ‘지역 최고 후원자’라는 개념이 지역 사회에 성공적으로 안착했음을 시사한다”고 전했다.

파주 구단 관계자는 “고액임에도 불구하고 단시간에 매진된 것은 구단의 비전과 파주시를 대표하는 축구단으로써 가지는 가치에 대해 지역 사회가 보내는 신뢰가 그만큼 두텁다는 방증”이라고 평가했다.

프런티어 아너스 클럽은 단순한 경기 시즌권을 넘어 구단과 도시의 역사를 함께 만들어가는 ‘참여형·기여형 멤버십’이다. 11명의 ‘아너스 클럽’ 회원에게는 ▲연 1회 NFC 내 축구장 대여권 ▲NFC 투어 및 원데이 클래스 프로그램 ▲홈 경기 시축 기회 등 돈으로 환산하기 힘든 독점적 경험이 제공된다. 특별 제작한 ‘구단 엠블럼 각인 가정용 소형 금고메타셀’ 등 굿즈도 함께 증정된다.

황보관 파주 단장은 “파주의 역사적인 첫 발걸음을 함께해 주실 11분의 진정한 개척자를 모시게 돼 매우 뜻깊다”라며 “아너스 클럽 회원들이 최고의 자부심을 느낄 수 있도록 멤버십 프로그램을 내실 있게 운영해 K리그 최고의 명품 구단 문화를 만들어 가겠다”라고 강조했다.

파주는 아너스 클럽 완판 이후에도 가입을 희망하는 팬들과 지역민들의 문의가 쇄도함에 따라 후속 대책 마련에 나섰다. 파주는 “아쉽게 기회를 놓친 분들을 위해 또 다른 의미와 파격적인 혜택을 담은 특별 시즌권을 조만간 추가로 선보일 예정”이라고 했다.

새롭게 공개될 특별 시즌권에 대한 자세한 내용은 추후 구단 공식 홈페이지와 SNS를 통해 공개될 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]