‘IOC위원’ 선거전 앞둔 원윤종의 출사표 “운동화가 다 닳을 때까지!”

“운동화들이 다 닳을 때까지 열심히 움직여야죠!”

동계 종목 최초로 국제올림픽위원회(IOC) 선수 위원에 도전하는 한국 봅슬레이의 전설 원윤종의 각오다. 22일 서울 송파구 방이동에 위치한 올림픽파크텔서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 대한민국 선수단 결단식서 취재진과 만난 그는 발로 뛰어가며 선수들의 목소리를 최대한 많이 듣겠다는 출사표를 던졌다.

여느 때와 다른 감정과 기분으로 가득하다. 원윤종은 “선수 시절과는 느낌이 많이 다르다”는 소감을 전했다. 이어 “대회와 시합을 준비하던 때는 항상 압박과 긴장감 속에 살았다. 이번에는 선거를 치르러 가는데, 다양한 종목의 선수들을 만날 수 있다는 기대감이 있다. 현장의 목소리를 들을 수 있도록 하겠다”고 미소 지었다.

한국 봅슬레이 종목의 개척자로도 통한다. 그는 2018 평창 대회서 봅슬레이 남자 4인승 종목에 출전, 파일럿으로서 은메달 쾌거를 일군 주역이다. 아시아 최초 동계 올림픽 봅슬레이 메달리스트로 우뚝 서며 새역사를 썼다.

은퇴 이후엔 행정가로 변신했다. 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 선수위원을 거친 원윤종은 다음 달 6일부터 22일까지 열리는 이번 동계 올림픽 동안 열리는 IOC 선수 위원에 한국 대표로 출마한다. 지난해 2월 피겨스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(서울시청)을 제치고 IOC 선수위원 한국 후보로 선정된 바 있다.

앞서 유세 활동을 통해 “겨울 시즌이 시작하면서 동시에 스위스로 건너가 스노보드 쪽 선수들과 만났다”는 그는 “또 한국 선수들의 훈련 장소나 출전한 대회 등을 찾아 국내, 해외 선수들과도 교류했다. 그 뒤엔 이탈리아 코르티나담페초에서 열린 2025~2026 IBSF 월드컵 1차 대회, 폴란드서 열린 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 등을 방문했다”고 밝혔다.

이 시기 현장의 목소리를 많이 들을 수 있었다는 후문이다. 원윤종은 “선수들은 은퇴 이후 걱정이라든지 정신 건강, 기후에 따른 동계 종목 위기 가능성 등에 관심을 갖고 있더라. 힘든 점에 대해서 이야기를 해줬고, 공감대도 형성됐다”고 힘줘 말했다.

다시 시작이다. 출국 하루 전인 만큼 머릿속도 복잡할 터. 원윤종은 23일 국제스키연맹(FIS) 크로스컨트리 스키 월드컵이 열리는 스위스로 향할 예정이다. 26일 이탈리아 밀라노로 이동한다. 특히 이번 동계올림픽은 선수촌이 분산되는 등 여러 클러스터를 오가며 선거 운동을 해야 하는 상황이다.

발로 뛰겠다는 의지를 되새긴다. 운동화도 평소 챙기던 두 켤레가 아닌, 세 켤레를 챙길 정도다. “가져간 운동화가 다 닳을 때까지 열심히 활동하겠다”는 설명이다.

이에 “체력은 자신 있다. 가장 빨리 선수촌에 들어가서 가장 늦게 문 닫을 수 있도록, 그만큼 선수들을 많이 만나고 싶다”고 활짝 웃은 원윤종이다. 선거 운동 계획을 두고 “(동선이) 크게는 3곳, 정확히는 6군데로 알고 있다. 세분화시키기 굉장히 어렵고, 지금도 어떻게 해야 할지 고민이 많이 된다”면서도 “초반엔 밀라노에 가서 선수들을 만나고, 그 이후에 순차적으로 선거 운동을 펼칠 계획”이라고 했다.

전략도 뚜렷하다. ‘진정성’을 강조한 것. 원윤종은 “선수들의 대표가 되기 위해선 정말 진정성 있게 다가가고, 선수들에게 ‘이 후보라면 우리를 잘 지원해줄 수 있겠다’는 마음이 들 수 있도록 한 명 한 명 열심히 찾아간다는 생각”이라고 강조했다.

