NC, 2026시즌 선수단 연봉 계약 완료…김주원 3억5000만원

사진=NC다이노스 제공

프로야구 NC가 22일 2026시즌 연봉 재계약 대상자 70명(FA, 비FA 다년 계약, 외국인, 신인 제외) 전원과 계약을 완료했다.

가장 눈에 띄는 이름은 내야수 김주원이다. 지난해 2억원에서 75% 인상된 3억5000만원에 계약하며 재계약 대상자 중 최고 연봉을 기록했다. 지난 시즌 팀 타선의 주축으로 자리매김하며 144경기 전 경기에 출전해 타율 0.289, 15홈런, 65타점, OPS 0.830을 기록했다.

팀 내 최고 인상률은 투수 전사민이 기록했다. 전사민은 지난해 3,800만원에서 242% 인상된 1억3000만원에 사인하며 억대 연봉에 진입했다. 지난 시즌 74경기에 등판해 7승 13홀드 2세이브 평균자책점 4.26을 거뒀다. NC 불펜 투수 중 가장 많은 82⅓이닝을 소화했다.

주요 불펜 자원들도 인상된 금액에 사인했다. 류진욱은 48% 인상된 2억원, 김진호는 160% 인상된 1억3000만원에 계약했다. 배재환은 118% 인상된 1억 2,000만원, 손주환은 167% 인상된 8000만원에 계약을 마쳤다.

야수진에서는 포수 김형준이 82% 인상된 2억원, 내야수 김휘집이 37% 인상된 2억4000만원에 계약을 마쳤다. 외야수 천재환은 32% 인상된 1억원에 계약했다.

연봉 계약을 마무리한 NC 선수단은 24일 전지훈련지인 미국 애리조나 투손으로 출국한다.

