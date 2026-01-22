프로축구 제주, 26일부터 일본 가고시마 전지훈련… 코스타 감독 “자신감 키우겠다”

사진=제주SK FC 제공

프로축구 제주SK FC가 일본 가고시마 전지훈련을 떠난다.

제주는 오는 26일부터 2월4일까지 가고시마에서 해외 전지훈련에 돌입한다. 앞서 제주는 지난 5일 세르지우 코스타 감독의 지휘 아래 선수단 전원을 소집하고 2026시즌 준비에 들어갔다.

전력 보강에도 박차를 가했다. 권창훈과 박창준, 김신진, 기티스, 네게바 등 즉시 전력감과 허재원, 강동휘, 박민재, 유승재, 권기민 등 신인 5명을 영입하며 스쿼드의 무게감을 더했다.

제주는 일본 가고시마에서 열리는 해외 전지훈련에서 2026시즌 개막 일정에 맞춰 컨디션 조절에 주력하고 현지 팀들과 연습경기를 통해 실전 감각도 끌어올릴 계획이다. 또한 기존 선수단과 새로 입단한 선수들 간 호흡에도 중점을 두며 시즌 운영 구상과 선수 기용의 기준을 보다 탄탄하게 다진다는 계획이다.

세르지우 코스타 감독은 “제주의 자존심을 되찾아야 하는 중요한 시즌이다. 의욕만 가지고 되는 것은 아니다. 정확하고 선명한 비전과 방향성을 가지고 진정성을 담은 자세로 도전에 임해야 한다. 일본 가고시마 해외 전지훈련에서는 그 도전을 위한 제주의 자신감을 키우도록 하겠다”라고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

