국가균형발전선언 22주년 기념행사, 목포에서 열린다

목포시는 노무현재단(이사장 차성수), 전라남도와 함께 국가균형발전선언 22주년을 맞아 오는 29일부터 31일까지 3일간 목포극장과 오거리문화센터 일원에서 ‘국가균형발전선언 22주년 기념행사’를 개최한다고 22일 밝혔다.

‘국가균형발전선언’은 지난 2004년 고(故) 노무현 대통령이 수도권 집중 해소와 지역 간 불균형 극복을 위해 발표한 선언으로 이번 행사는 균형 발전의 가치와 의미를 시민들이 일상 속에서 되새길 수 있도록 기획됐다.

기념식은 29일 오후 7시 목포극장 1관에서 열린다. 변영주 영화감독의 사회로 진행되는 이날 행사는 기념사와 축사, 개막 선언, 기념 영상 상영에 이어 ‘사람사는세상 영화제’ 개막작 상영 순으로 진행될 예정이다.

기념식은 원활한 행사 운영을 위해 사전 등록자에 한해 참석할 수 있다. 영화제에서는 공모를 통해 선정된 독립단편영화 16편과 초청작 8편이 상영되며 감독과 관객이 직접 소통하는 관객과의 대화(GV) 프로그램도 마련된다.

학술행사와 포럼은 오거리문화센터에서 열린다. 29일 오후 1시 ‘청년이 말하는 균형발전’을 주제로 한 발표를 시작으로 행사 기간 동안 다양한 주제의 발표와 토론이 이어지며 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

행사 마지막 날인 31일에는 춘화당에서 시네마뮤직오케스트라 공연이 열리며 이후 목포극장에서 진행되는 영화제 폐막식을 끝으로 모든 일정이 마무리된다.

시 관계자는 “국가균형발전선언의 의미를 시민과 함께 공유하고 행사가 차질 없이 진행될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편, 행사 참여는 노무현재단 홈페이지를 통한 사전 등록으로 가능하며 일부 프로그램은 당일 현장 접수를 통해서도 참여할 수 있다. 세부 일정과 행사 관련 자세한 내용 역시 재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]