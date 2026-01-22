에버소울, 신규 혼돈형 정령 추가 및 3주년 이벤트 실시

모바일 수집형 RPG ‘에버소울’이 신규 혼돈형 정령을 업데이트함과 동시에 3주년 이벤트를 진행한다.

카카오게임즈는 나인아크가 개발한 에버소울에 유리아(아폴리온)를 추가했다고 22일 밝혔다.

유리아(아폴리온)는 에버소울 스토리 내 주요 정령인 유리아가 기원을 찾아 종말의 정령 아폴리온으로 각성했다는 콘셉트를 지녔다. 일정 주기마다 모든 적에게 강력한 피해를 입히는 전투 스타일이 특징이다.

카카오게임즈는 유리아(아폴리온) 업데이트를 기념해 오는 2월19일까지 픽업 소환 이벤트를 진행한다. 이와 함께 에버소울 출시 3주년을 기념해 다채로운 이벤트도 실시한다.

먼저 오는 2월12일까지 메인 이벤트 가온신년제:북 치는 밤을 진행한다. 해당 이벤트에서는 신규 정령 유리아(아폴리온)과 오닉스를 중심으로 스토리가 전개된다. 이벤트에 참여한 이용자는 이벤트 등장 정령 코스튬, 에버스톤 최대 8000개, 유리아(아폴리온)를 소환할 수 있는 정령의 기억 60개 등 각종 인게임 아이템을 획득할 수 있다.

이 밖에도 이벤트 레이드:아폴리온, 300회 무료 소환 이벤트, 무료 픽업 소환 이벤트, 보너스 빙고 등 총 7종의 3주년 기념 특별 이벤트를 진행한다. 이용자는 일반 소환 최대 300회, 픽업 소환 최대 28회, 에버스톤 최대 6300개 등 풍성한 보상을 받을 수 있다.

카카오게임즈의 모바일 수집형 RPG 에버소울은 이용자가 정령의 부름을 받은 구원자가 되어 다양한 정령들을 지휘, 침략한 적을 무찌르고 세계를 구한다는 이야기를 담고 있는 게임으로, 이용자와의 소통 기반 서비스와 다채로운 이벤트로 호평을 받고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]