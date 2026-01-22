목포시, 2026년 달라지는 제도와 시책 소개

목포시 청사 전경 목포시 제공

목포시는 2026년을 맞아 시민 생활과 밀접한 제도와 시책 가운데 달라지는 주요 내용을 정리해 소개했다.

22일 목포시에 따르면 새롭게 추진되는 사업 11건과 기존 제도의 선정기준 완화 및 지원금액 인상 32건 등 총 43건이 포함됐다.

◆보건·복지·여성 분야

보건·복지·여성 분야에서는 목포형 통합돌봄 사업인 ‘목포돌봄 365’를 새롭게 시행한다. 의료·요양·돌봄 서비스를 하나로 연계해 65세 이상 노인과 장애인 등 복합적인 돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 365일 안정적인 돌봄을 받을 수 있는 체계를 구축한다.

이와 함께 임신부 백일해 예방접종 백신 지원, 암환자 가발 구입비 최대 50만 원 지원 등 생활 밀착형 건강 지원 사업도 추진한다. 특히 기초연금과 장애인연금은 각각 2% 인상되고 생계급여는 6.51% 올린다.

의료급여는 부양의무자 기준이 폐지되며 아동수당은 지급 연령이 8세에서 9세로 확대되고 지급 금액도 5% 인상되는 등 주요 복지사업의 지원 수준은 높아지고 선정 기준은 완화된다.

◆일자리·경제·인구 분야

일자리·경제·인구 분야에서는 일하는 시민과 청년을 위한 공간과 지원이 한층 강화된다.

목포청년센터 ‘누리’는 2026년 3월 개관해 취·창업, 교육, 문화, 소통 기능을 종합적으로 연계한 청년 활동 중심 공간으로 운영될 예정이다. 또한 삽진산단에 조성된 ‘산업단지 복합문화센터’는 2026년 7월부터 운영을 시작해 작업복 세탁소, 피트니스실, 회의실 등 근로자 편의시설을 제공한다.

◆문화·교통 분야

문화·교통 분야에서는 시민의 문화생활 향유와 이동 부담을 덜기 위한 지원이 확대된다. 통합문화이용권(문화누리카드)은 지원금이 인상되며 청년 문화예술패스는 지원 연령 확대와 함께 지원금이 5만원 인상되고 영화 분야에서도 사용이 가능해진다. 아울러 대중교통비 환급 지원 사업(K-패스)은 기존 정액권 혜택이 확대되고 65세 이상 어르신을 대상으로 한 새로운 환급 유형이 도입돼 교통비 부담 완화 효과가 클 것으로 기대된다.

◆해양·수산·환경 분야

해양·수산·환경 분야에서는 원격진료 시스템 사업인 ‘어복버스’를 통해 섬 지역 주민들이 보다 편리하게 의료 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다. 또한 친환경 교통체계 전환을 적극 유도하기 위해 내연기관 차량을 폐차하거나 처분하고 전기차를 구입할 경우 추가 지원금을 제공하는 등 전기차 전환 지원 사업도 확대한다.

시는 이처럼 달라지는 제도와 시책을 목포시 누리집에 게시할 예정이다. 목포시 관계자는 “2026년부터 시행되는 제도와 시책은 시민의 일상생활에 실질적인 도움이 되도록 설계된 정책들”이라며 “복지, 일자리, 문화, 교통 등 각 분야의 사업이 시민 삶의 질 향상으로 이어지도록 세심하게 챙기겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

